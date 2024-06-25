https://ria.ru/20240625/gaza-1955225735.html

Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе

Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе - РИА Новости, 25.06.2024

Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе

Подвижек в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет, палестинское движение ХАМАС не получило ответа на свои поправки к тексту документа,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:14

2024-06-25T08:14

2024-06-25T08:24

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подвижек в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет, палестинское движение ХАМАС не получило ответа на свои поправки к тексту документа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Усилия наших друзей в Катаре продолжаются, они пытаются сломать замораживание процесса, но нет подвижек", - сказал Марзук."Мы внесли несколько изменений, на которые Израиль не согласился. Поэтому они так и остались без ответа", - добавил он.Марзук отметил, что ХАМАС поддержал резолюцию СБ ООН по сектору Газа и предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня, но Израиль отказался от него и настаивает на продолжении боевых действий в Газе."Поэтому проблема в их решении и их позиции, а не в нашей", - добавил Марзук."У нас нет условий, а есть справедливые требования - это прекращение огня, вывод войск из сектора Газа, восстановление сектора Газа, обмен заложниками и пленными, снятие блокады. Мы думаем, что это все возможно, если Израиль откажется от своего желания продолжать войну в секторе Газа", - заключил Марзук.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок, некоторые можно проработать, другие - нет.Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240610/gaza-1951070031.html

https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина