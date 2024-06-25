https://ria.ru/20240625/gaza-1955225735.html
Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе
Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе - РИА Новости, 25.06.2024
Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе
Подвижек в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет, палестинское движение ХАМАС не получило ответа на свои поправки к тексту документа,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:14
2024-06-25T08:14
2024-06-25T08:24
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подвижек в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет, палестинское движение ХАМАС не получило ответа на свои поправки к тексту документа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Усилия наших друзей в Катаре продолжаются, они пытаются сломать замораживание процесса, но нет подвижек", - сказал Марзук."Мы внесли несколько изменений, на которые Израиль не согласился. Поэтому они так и остались без ответа", - добавил он.Марзук отметил, что ХАМАС поддержал резолюцию СБ ООН по сектору Газа и предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня, но Израиль отказался от него и настаивает на продолжении боевых действий в Газе."Поэтому проблема в их решении и их позиции, а не в нашей", - добавил Марзук."У нас нет условий, а есть справедливые требования - это прекращение огня, вывод войск из сектора Газа, восстановление сектора Газа, обмен заложниками и пленными, снятие блокады. Мы думаем, что это все возможно, если Израиль откажется от своего желания продолжать войну в секторе Газа", - заключил Марзук.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок, некоторые можно проработать, другие - нет.Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240610/gaza-1951070031.html
https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина
Политбюро ХАМАС заявило об отсутствии подвижек в переговорах по Газе
Политбюро ХАМАС: подвижек в переговорах по прекращению огня в секторе Газа нет
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подвижек в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа нет, палестинское движение ХАМАС не получило ответа на свои поправки к тексту документа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Усилия наших друзей в Катаре
продолжаются, они пытаются сломать замораживание процесса, но нет подвижек", - сказал Марзук.
"Мы внесли несколько изменений, на которые Израиль
не согласился. Поэтому они так и остались без ответа", - добавил он.
Марзук отметил, что ХАМАС поддержал резолюцию СБ ООН
по сектору Газа и предложение президента США Джо Байдена
о прекращении огня, но Израиль отказался от него и настаивает на продолжении боевых действий в Газе.
"Поэтому проблема в их решении и их позиции, а не в нашей", - добавил Марзук.
"У нас нет условий, а есть справедливые требования - это прекращение огня, вывод войск из сектора Газа, восстановление сектора Газа, обмен заложниками и пленными, снятие блокады. Мы думаем, что это все возможно, если Израиль откажется от своего желания продолжать войну в секторе Газа", - заключил Марзук.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок, некоторые можно проработать, другие - нет.
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия
воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.