Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена
Рамасвами назвал освобождение Ассанжа попыткой Байдена заручиться поддержкой
© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего главы государства Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов.
Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу экс-президента Дональда Трампа, освобождение Ассанжа приветствовал и назвал "постыдным" то, что тот пять лет "гнил в иностранной тюрьме за то, что регулярно делают все репортеры".
"Здорово, что Джулиан Ассанж наконец на свободе (что попахивает отчаянным гамбитом Байдена в борьбе за либертарианские голоса)", - написал он в социальной сети Х.
Рамасвами напомнил, что аналитик разведки Челси Мэннинг, передававшая Ассанжу секретные материалы, была помилована еще президентом Бараком Обамой в силу принадлежности к "привилегированному политическому классу трансгендеров".
"Джулиан Ассанж заслуживает помилования, и давно пора восстановить в Америке стандарт одного закона", - написал Рамасвами.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.