Рейтинг@Mail.ru
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена - РИА Новости, 25.06.2024
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена
Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:08
2024-06-25T05:08
в мире
сша
вивек рамасвами
джулиан ассанж
джо байден
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764621335_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_70e4dbcfc02c5ef78e00b6607b71a57f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего главы государства Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов. Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу экс-президента Дональда Трампа, освобождение Ассанжа приветствовал и назвал "постыдным" то, что тот пять лет "гнил в иностранной тюрьме за то, что регулярно делают все репортеры". "Здорово, что Джулиан Ассанж наконец на свободе (что попахивает отчаянным гамбитом Байдена в борьбе за либертарианские голоса)", - написал он в социальной сети Х. Рамасвами напомнил, что аналитик разведки Челси Мэннинг, передававшая Ассанжу секретные материалы, была помилована еще президентом Бараком Обамой в силу принадлежности к "привилегированному политическому классу трансгендеров". "Джулиан Ассанж заслуживает помилования, и давно пора восстановить в Америке стандарт одного закона", - написал Рамасвами. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764621335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40b52d9907625ed7e0708f929190e382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вивек рамасвами, джулиан ассанж, джо байден, wikileaks
В мире, США, Вивек Рамасвами, Джулиан Ассанж, Джо Байден, WikiLeaks
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена

Рамасвами назвал освобождение Ассанжа попыткой Байдена заручиться поддержкой

© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в медиабанк
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего главы государства Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов.
Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу экс-президента Дональда Трампа, освобождение Ассанжа приветствовал и назвал "постыдным" то, что тот пять лет "гнил в иностранной тюрьме за то, что регулярно делают все репортеры".
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Американская активистка призвала США снять с Ассанжа все обвинения
04:41
"Здорово, что Джулиан Ассанж наконец на свободе (что попахивает отчаянным гамбитом Байдена в борьбе за либертарианские голоса)", - написал он в социальной сети Х.
Рамасвами напомнил, что аналитик разведки Челси Мэннинг, передававшая Ассанжу секретные материалы, была помилована еще президентом Бараком Обамой в силу принадлежности к "привилегированному политическому классу трансгендеров".
"Джулиан Ассанж заслуживает помилования, и давно пора восстановить в Америке стандарт одного закона", - написал Рамасвами.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
Джулиан Ассанж поднимается в самолет
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
04:24
 
В миреСШАВивек РамасвамиДжулиан АссанжДжо БайденWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала