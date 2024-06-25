https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена

Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена - РИА Новости, 25.06.2024

Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:08

2024-06-25T05:08

2024-06-25T05:08

в мире

сша

вивек рамасвами

джулиан ассанж

джо байден

wikileaks

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит как "отчаянная" попытка действующего главы государства Джо Байдена заручиться поддержкой либертарианского электората в преддверии выборов. Рамасвами, снявшийся с республиканских праймериз в пользу экс-президента Дональда Трампа, освобождение Ассанжа приветствовал и назвал "постыдным" то, что тот пять лет "гнил в иностранной тюрьме за то, что регулярно делают все репортеры". "Здорово, что Джулиан Ассанж наконец на свободе (что попахивает отчаянным гамбитом Байдена в борьбе за либертарианские голоса)", - написал он в социальной сети Х. Рамасвами напомнил, что аналитик разведки Челси Мэннинг, передававшая Ассанжу секретные материалы, была помилована еще президентом Бараком Обамой в силу принадлежности к "привилегированному политическому классу трансгендеров". "Джулиан Ассанж заслуживает помилования, и давно пора восстановить в Америке стандарт одного закона", - написал Рамасвами. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войне в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955210799.html

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, вивек рамасвами, джулиан ассанж, джо байден, wikileaks