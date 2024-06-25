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Здание в подмосковном Фрязино планируют снести - РИА Новости, 25.06.2024
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22:39 25.06.2024 (обновлено: 22:46 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955456235.html
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести - РИА Новости, 25.06.2024
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:39
2024-06-25T22:46
фрязино
крупный пожар во фрязино
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
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фрязино, крупный пожар во фрязино, видео, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здание в подмосковном Фрязино планируют снести
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-25T22:39
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Здание в подмосковном Фрязино планируют снести

Пострадавшее при пожаре и обрушенное здание во Фрязино планируют снести

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар во Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
 
ФрязиноКрупный пожар во ФрязиноПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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