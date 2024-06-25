https://ria.ru/20240625/fryazino-1955456235.html

Здание в подмосковном Фрязино планируют снести

Здание в подмосковном Фрязино планируют снести - РИА Новости, 25.06.2024

Здание в подмосковном Фрязино планируют снести

Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:39

2024-06-25T22:39

2024-06-25T22:46

фрязино

крупный пожар во фрязино

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восьмиэтажное административное здание в подмосковном Фрязино при пожаре и обрушении перекрытий потеряло свои прочностные характеристики, его планируют снести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Здание после сильного пожара и обрушения строительных конструкций утратило прочностные характеристики и представляет опасность, его могут снести", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

фрязино

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-25T22:39 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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