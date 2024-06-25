https://ria.ru/20240625/fryazino-1955448282.html

Источник: угроза обрушений при пожаре во Фрязино затрудняет работу внутри

Источник: угроза обрушений при пожаре во Фрязино затрудняет работу внутри - РИА Новости, 25.06.2024

Источник: угроза обрушений при пожаре во Фрязино затрудняет работу внутри

Угроза обрушений конструкций в здании во Фрязино, где произошло возгорание, затрудняют передвижение по этажам и работу внутри, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:28

2024-06-25T21:28

2024-06-25T21:28

происшествия

фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Угроза обрушений конструкций в здании во Фрязино, где произошло возгорание, затрудняют передвижение по этажам и работу внутри, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей. "Здание опасно для работы в нем. Из-за угрозы обрушений конструкций для сохранения жизни и здоровья личный состав был выведен из здания... В здании очень много обрушенных конструкций, которые затрудняют передвижение по этажам", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240625/pozhar-1955277551.html

https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html

фрязино

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происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино