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Источник: ветер мог привести к повторному возгоранию во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
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21:12 25.06.2024 (обновлено: 21:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955445069.html
Источник: ветер мог привести к повторному возгоранию во Фрязино
Источник: ветер мог привести к повторному возгоранию во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
Источник: ветер мог привести к повторному возгоранию во Фрязино
Поднявшийся ветер мог раздуть непролитый очаг в здании во Фрязино, что привело к его повторному возгоранию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:12
2024-06-25T21:16
фрязино
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поднявшийся ветер мог раздуть непролитый очаг в здании во Фрязино, что привело к его повторному возгоранию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей."Видимо где-то оказался не пролитый очаг, который разгорелся… На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего раздуло какой-то уголек", - сказал он.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
https://ria.ru/20240625/pozhar-1955277551.html
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html
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фрязино, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Фрязино, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Источник: ветер мог привести к повторному возгоранию во Фрязино

Ветер мог раздуть непролитый очаг в здании во Фрязино, что привело к возгоранию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поднявшийся ветер мог раздуть непролитый очаг в здании во Фрязино, что привело к его повторному возгоранию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.
Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Источник назвал причины быстрого распространения огня в здании во Фрязино
Вчера, 11:52
"Видимо где-то оказался не пролитый очаг, который разгорелся… На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего раздуло какой-то уголек", - сказал он.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Вчера, 15:12
 
ФрязиноПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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