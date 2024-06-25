https://ria.ru/20240625/fryazino-1955352757.html

Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке

Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке - РИА Новости, 25.06.2024

Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке

Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания в социальных сетях опубликовали обращения, в которых попросили о помощи и поддержке, некоторые из арендованных помещений РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:08

2024-06-25T15:08

2024-06-25T15:08

происшествия

фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_0:136:3156:1911_1920x0_80_0_0_754a0d7ede3a811cf59fb180e3e521ec.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания в социальных сетях опубликовали обращения, в которых попросили о помощи и поддержке, некоторые из арендованных помещений полностью сгорели. "Мы приносим глубокие соболезнования пострадавшим и погибшим при пожаре в здании Книжки (горящем в понедельник здании во Фрязино)... В силу обстоятельств теперь будем искать новое помещение, рады любой помощи и поддержке", - написали в социальных сетях сотрудники фотостудии, располагавшейся в этом здании. Неравнодушные пользователи соцсетей в комментариях попросили реквизиты, чтобы отправить деньги на помощь студии. "Мастерская временно приостанавливает свою работу в связи с пожаром во Фрязино. Мастерская сгорела полностью, вместе со зданием... Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Наш ТГ канал будет функционировать... Будем благодарны, если останетесь с нами, ваша поддержка необходима", - говорится в Telegram-канале сгоревшей при пожаре мастерской по изготовлению деревянных изделий. Кроме того, сотрудник компании "Экспрестехсервис", которая арендовала помещение в сгоревшем здании, рассказал РИА Новости, что их помещение полностью сгорело. "Там ничего не осталось… Там нечего обыскивать, ничего не осталось", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240625/pozhar-1955277551.html

фрязино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-25T15:08 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)