https://ria.ru/20240625/fryazino-1955352757.html
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке - РИА Новости, 25.06.2024
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания в социальных сетях опубликовали обращения, в которых попросили о помощи и поддержке, некоторые из арендованных помещений РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:08
2024-06-25T15:08
2024-06-25T15:08
происшествия
фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_0:136:3156:1911_1920x0_80_0_0_754a0d7ede3a811cf59fb180e3e521ec.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания в социальных сетях опубликовали обращения, в которых попросили о помощи и поддержке, некоторые из арендованных помещений полностью сгорели. "Мы приносим глубокие соболезнования пострадавшим и погибшим при пожаре в здании Книжки (горящем в понедельник здании во Фрязино)... В силу обстоятельств теперь будем искать новое помещение, рады любой помощи и поддержке", - написали в социальных сетях сотрудники фотостудии, располагавшейся в этом здании. Неравнодушные пользователи соцсетей в комментариях попросили реквизиты, чтобы отправить деньги на помощь студии. "Мастерская временно приостанавливает свою работу в связи с пожаром во Фрязино. Мастерская сгорела полностью, вместе со зданием... Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Наш ТГ канал будет функционировать... Будем благодарны, если останетесь с нами, ваша поддержка необходима", - говорится в Telegram-канале сгоревшей при пожаре мастерской по изготовлению деревянных изделий. Кроме того, сотрудник компании "Экспрестехсервис", которая арендовала помещение в сгоревшем здании, рассказал РИА Новости, что их помещение полностью сгорело. "Там ничего не осталось… Там нечего обыскивать, ничего не осталось", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
https://ria.ru/20240625/pozhar-1955277551.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Горящее здание во Фрязино
Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-25T15:08
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РИА Новости
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происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили о поддержке
Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания попросили в соцсетях о поддержке
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арендаторы сгоревшего во Фрязино здания в социальных сетях опубликовали обращения, в которых попросили о помощи и поддержке, некоторые из арендованных помещений полностью сгорели.
"Мы приносим глубокие соболезнования пострадавшим и погибшим при пожаре в здании Книжки (горящем в понедельник здании во Фрязино)... В силу обстоятельств теперь будем искать новое помещение, рады любой помощи и поддержке", - написали в социальных сетях сотрудники фотостудии, располагавшейся в этом здании.
Неравнодушные пользователи соцсетей в комментариях попросили реквизиты, чтобы отправить деньги на помощь студии.
"Мастерская временно приостанавливает свою работу в связи с пожаром во Фрязино. Мастерская сгорела полностью, вместе со зданием... Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Наш ТГ канал будет функционировать... Будем благодарны, если останетесь с нами, ваша поддержка необходима", - говорится в Telegram-канале сгоревшей при пожаре мастерской по изготовлению деревянных изделий.
Кроме того, сотрудник компании "Экспрестехсервис", которая арендовала помещение в сгоревшем здании, рассказал РИА Новости, что их помещение полностью сгорело. "Там ничего не осталось… Там нечего обыскивать, ничего не осталось", - сказал он.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС
сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.