https://ria.ru/20240625/fryazino-1955245569.html

Очевидцы заявили, что горевшее здание во Фрязино продолжает тлеть

Очевидцы заявили, что горевшее здание во Фрязино продолжает тлеть - РИА Новости, 25.06.2024

Очевидцы заявили, что горевшее здание во Фрязино продолжает тлеть

Здание, горевшее в понедельник во Фрязино, продолжает тлеть, подъезды к нему перекрыты сотрудниками ГАИ, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:26

2024-06-25T10:26

2024-06-25T10:26

происшествия

фрязино

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Здание, горевшее в понедельник во Фрязино, продолжает тлеть, подъезды к нему перекрыты сотрудниками ГАИ, сообщили РИА Новости очевидцы. "Здание до сих пор немного дымится. И все подъезды к зданию перекрыты сотрудниками ГИБДД", - рассказали они. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955179277.html

фрязино

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происшествия, фрязино, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино