https://ria.ru/20240625/frantsiya-1955331426.html

Макрона обвинили в хаосе во Франции

Макрона обвинили в хаосе во Франции - РИА Новости, 25.06.2024

Макрона обвинили в хаосе во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что программы коалиций левых и правых ведут к гражданской войне, подвергся критике партий, включая свою... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:13

2024-06-25T14:13

2024-06-25T14:17

франция

украина

эммануэль макрон

европарламент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg

ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что программы коалиций левых и правых ведут к гражданской войне, подвергся критике партий, включая свою собственную, и обвинениям в том, что он сам посеял хаос. В подкасте Génération Do It Yourself Макрон выразил опасения, что при приходе к власти левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) или правого "Национального объединения" (RN) в стране начнётся гражданская война. Макрона раскритиковали во всех партиях, включая его собственную. Глава республиканцев Эрик Сьотти в эфире радиостанции RMC осудил президента за "стратегию запугивания" народа. "Мне кажется, что это, скорее, не констатация, а желание Макрона. Это стратегия запугивания. Он часто к ней прибегает даже в международных вопросах, например, афишируя возможность отправки французских войск на Украину, что противоречит позиции всех остальных. Но он посеял страх, и сейчас он вновь нагнетает атмосферу страха. Это безответственно для главы государства", - заявил он. Лидер RN Жордан Барделла отметил, что президенту не следует говорить такого, а основатель LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон всегда готов подлить масла в огонь. "Эммануэль Макрон готов сказать любую глупость, готов распространить любые фейковые новости, чтобы попытаться спасти из своего лагеря то, что он может спасти. Его слова показывают нервозность и демонстрируют, что он теряет равновесие", - написал в Х депутат RN Эдвига Диаз. "Наоборот, именно он семь лет сеял в стране хаос. Напоминаю, что "желтые жилеты" были во время первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Сегодня наша страна находится на грани, а социальное неравенство растёт. Это результат политики Эммануэля Макрона", - написал в Х сенатор от Парижа, коммунист Ян Бросса. В партии Макрона также не оценили его предостережений, однако выразившие несогласие решили сделать это анонимно. "Это невыносимо. Я более его не понимаю", - заявил радиостанции RMC бывший министр, участвующий в борьбе за депутатское кресло. "Он постоянно нагнетает обстановку, мы теряем наш политический компас", - заявил депутат-макронист, который полагает, что это является попыткой обеспокоить пожилых избирателей, чтобы вернуть их в президентский лагерь. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933213848.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, украина, эммануэль макрон, европарламент, в мире