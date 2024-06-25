Макрона обвинили в хаосе во Франции
Политик Сьотти обвинил Макрона в хаосе в стране
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что программы коалиций левых и правых ведут к гражданской войне, подвергся критике партий, включая свою собственную, и обвинениям в том, что он сам посеял хаос.
В подкасте Génération Do It Yourself Макрон выразил опасения, что при приходе к власти левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) или правого "Национального объединения" (RN) в стране начнётся гражданская война. Макрона раскритиковали во всех партиях, включая его собственную. Глава республиканцев Эрик Сьотти в эфире радиостанции RMC осудил президента за "стратегию запугивания" народа.
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"Мне кажется, что это, скорее, не констатация, а желание Макрона. Это стратегия запугивания. Он часто к ней прибегает даже в международных вопросах, например, афишируя возможность отправки французских войск на Украину, что противоречит позиции всех остальных. Но он посеял страх, и сейчас он вновь нагнетает атмосферу страха. Это безответственно для главы государства", - заявил он.
Лидер RN Жордан Барделла отметил, что президенту не следует говорить такого, а основатель LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон всегда готов подлить масла в огонь.
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"Эммануэль Макрон готов сказать любую глупость, готов распространить любые фейковые новости, чтобы попытаться спасти из своего лагеря то, что он может спасти. Его слова показывают нервозность и демонстрируют, что он теряет равновесие", - написал в Х депутат RN Эдвига Диаз.
"Наоборот, именно он семь лет сеял в стране хаос. Напоминаю, что "желтые жилеты" были во время первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Сегодня наша страна находится на грани, а социальное неравенство растёт. Это результат политики Эммануэля Макрона", - написал в Х сенатор от Парижа, коммунист Ян Бросса.
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В партии Макрона также не оценили его предостережений, однако выразившие несогласие решили сделать это анонимно.
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"Это невыносимо. Я более его не понимаю", - заявил радиостанции RMC бывший министр, участвующий в борьбе за депутатское кресло.
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"Он постоянно нагнетает обстановку, мы теряем наш политический компас", - заявил депутат-макронист, который полагает, что это является попыткой обеспокоить пожилых избирателей, чтобы вернуть их в президентский лагерь.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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