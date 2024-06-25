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В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции - РИА Новости, 25.06.2024
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13:43 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/frantsiya-1955312882.html
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции
Инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона, Москва считает такое решение недальновидным и неверным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:43
2024-06-25T13:43
россия
франция
москва
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона, Москва считает такое решение недальновидным и неверным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что не мы были инициаторами сворачивания диалога, сворачивания отношений, фактически полного сворачивания до нуля. В случае с Францией – это было решение и линия, избранная французской стороной", - сказал Песков журналистам.
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россия, франция, москва, дмитрий песков, политика
Россия, Франция, Москва, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции

Песков: французская сторона инициировала сворачивание отношений РФ и Франции

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона, Москва считает такое решение недальновидным и неверным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что не мы были инициаторами сворачивания диалога, сворачивания отношений, фактически полного сворачивания до нуля. В случае с Францией – это было решение и линия, избранная французской стороной", - сказал Песков журналистам.
Посол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Посол Франции покинул МИД России
6 мая, 15:42
 
РоссияФранцияМоскваДмитрий ПесковПолитика
 
 
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