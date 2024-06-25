https://ria.ru/20240625/frantsiya-1955312882.html
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции
Инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона, Москва считает такое решение недальновидным и неверным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:43
2024-06-25T13:43
2024-06-25T13:43
россия
франция
москва
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона, Москва считает такое решение недальновидным и неверным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что не мы были инициаторами сворачивания диалога, сворачивания отношений, фактически полного сворачивания до нуля. В случае с Францией – это было решение и линия, избранная французской стороной", - сказал Песков журналистам.
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россия, франция, москва, дмитрий песков, политика
Россия, Франция, Москва, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали сворачивание отношений России и Франции
Песков: французская сторона инициировала сворачивание отношений РФ и Франции