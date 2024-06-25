https://ria.ru/20240625/flightradar-1955400830.html

Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024

Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:27

2024-06-25T17:27

2024-06-25T18:53

таиланд

сайпан (остров)

wikileaks

джулиан ассанж

в мире

сша

бангкок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955311762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cbbe7d431b5c2b69a4b0edc4281d573.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar.Судя по карте, его борт поднялся в воздух в 17:21 мск и должен приземлиться в 23:00 мск.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

таиланд

сайпан (остров)

сша

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T17:27 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, сайпан (остров), wikileaks, джулиан ассанж, в мире, сша, бангкок