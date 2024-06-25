Рейтинг@Mail.ru
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 25.06.2024 (обновлено: 18:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/flightradar-1955400830.html
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан
Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:27
2024-06-25T18:53
таиланд
сайпан (остров)
wikileaks
джулиан ассанж
в мире
сша
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955311762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cbbe7d431b5c2b69a4b0edc4281d573.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar.Судя по карте, его борт поднялся в воздух в 17:21 мск и должен приземлиться в 23:00 мск.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
таиланд
сайпан (остров)
сша
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
2024-06-25T17:27
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955311762_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aba9f3098729de544a9b689080c55efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, сайпан (остров), wikileaks, джулиан ассанж, в мире, сша, бангкок
Таиланд, Сайпан (остров), WikiLeaks, Джулиан Ассанж, В мире, США, Бангкок
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

Flightradar: Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан

© AP Photo / Sakchai LalitСамолет с Джулианом Ассанжем в Бангкоке
Самолет с Джулианом Ассанжем в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Sakchai Lalit
Самолет с Джулианом Ассанжем в Бангкоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar.
Судя по карте, его борт поднялся в воздух в 17:21 мск и должен приземлиться в 23:00 мск.
Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Сильный удар". В США прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:17
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:24
 
ТаиландСайпан (остров)WikiLeaksДжулиан АссанжВ миреСШАБангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала