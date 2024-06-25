https://ria.ru/20240625/flightradar-1955400830.html
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан
Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:27
2024-06-25T17:27
2024-06-25T18:53
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Австралийский журналист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан, следует из данных сервиса Flightradar.Судя по карте, его борт поднялся в воздух в 17:21 мск и должен приземлиться в 23:00 мск.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой. Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
2024-06-25T17:27
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Таиланд, Сайпан (остров), WikiLeaks, Джулиан Ассанж, В мире, США, Бангкок
Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан
Flightradar: Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан