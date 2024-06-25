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Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма - РИА Новости, 25.06.2024
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19:39 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/evroatlantizm-1955431512.html
Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма
Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма - РИА Новости, 25.06.2024
Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма
Ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден для тех стран, которые хотят избавиться от диктата однополярного мира, заявил посол Российской Федерации в США РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:39
2024-06-25T19:39
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден для тех стран, которые хотят избавиться от диктата однополярного мира, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. "Стремящимся к избавлению от однополярного диктата столицам давно очевиден все ускоряющийся кризис евроатлантизма", - сообщил он изданию Newsweek. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Западом откровенно игнорировались интересы России и других государств, поскольку "альтернативы доминанте США и их непосредственных сателлитов вроде как и не существовало". Как отметил посол, "символом западного высокомерия" стал отказ Вашингтона всерьез рассматривать озвученные Москвой в конце 2021 года инициативы об обоюдных гарантиях на основе принципа неделимости безопасности. "Подобная надменность и экспансионизм с опорой на военную силу, экономические санкции и политическое давление, безусловно, "раскачивают" ситуацию в Евразии и в мире в целом. Обостряют разногласия, новые и старые межстрановые противоречия на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Антонов.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма

Посол в США Антонов: ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден для тех стран, которые хотят избавиться от диктата однополярного мира, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
"Стремящимся к избавлению от однополярного диктата столицам давно очевиден все ускоряющийся кризис евроатлантизма", - сообщил он изданию Newsweek. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Западом откровенно игнорировались интересы России и других государств, поскольку "альтернативы доминанте США и их непосредственных сателлитов вроде как и не существовало".
Как отметил посол, "символом западного высокомерия" стал отказ Вашингтона всерьез рассматривать озвученные Москвой в конце 2021 года инициативы об обоюдных гарантиях на основе принципа неделимости безопасности.
"Подобная надменность и экспансионизм с опорой на военную силу, экономические санкции и политическое давление, безусловно, "раскачивают" ситуацию в Евразии и в мире в целом. Обостряют разногласия, новые и старые межстрановые противоречия на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Антонов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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