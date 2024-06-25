https://ria.ru/20240625/evroatlantizm-1955431512.html

Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма

Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма - РИА Новости, 25.06.2024

Посол России в США заявил об ускоряющемся кризисе евроатлантизма

Ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден для тех стран, которые хотят избавиться от диктата однополярного мира, заявил посол Российской Федерации в США РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:39

2024-06-25T19:39

2024-06-25T19:39

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россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден для тех стран, которые хотят избавиться от диктата однополярного мира, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. "Стремящимся к избавлению от однополярного диктата столицам давно очевиден все ускоряющийся кризис евроатлантизма", - сообщил он изданию Newsweek. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Западом откровенно игнорировались интересы России и других государств, поскольку "альтернативы доминанте США и их непосредственных сателлитов вроде как и не существовало". Как отметил посол, "символом западного высокомерия" стал отказ Вашингтона всерьез рассматривать озвученные Москвой в конце 2021 года инициативы об обоюдных гарантиях на основе принципа неделимости безопасности. "Подобная надменность и экспансионизм с опорой на военную силу, экономические санкции и политическое давление, безусловно, "раскачивают" ситуацию в Евразии и в мире в целом. Обостряют разногласия, новые и старые межстрановые противоречия на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Антонов.

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, анатолий антонов