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Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 25.06.2024 (обновлено: 16:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/evakuatsiya-1955237990.html
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе
В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:49
2024-06-25T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка. &lt;…&gt; Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он. По словам Филашкина, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно 5,5 тысячи — население каждый день покидает город. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Сокола и Торецка.
https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
торецк
донецкая народная республика
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в мире, торецк, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе

Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей из Торецка

CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк — місто шахтарівТорецк
Торецк - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Zimina / Торецьк — місто шахтарів
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка. <…> Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он.
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По словам Филашкина, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно 5,5 тысячи — население каждый день покидает город.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Сокола и Торецка.
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