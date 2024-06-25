https://ria.ru/20240625/evakuatsiya-1955237990.html

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе - РИА Новости, 25.06.2024

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе

В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:49

2024-06-25T09:49

2024-06-25T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

торецк

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка. <…> Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он. По словам Филашкина, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно 5,5 тысячи — население каждый день покидает город. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Сокола и Торецка.

https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

торецк

донецкая народная республика

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, торецк, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, украина