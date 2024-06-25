Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в городе Торецке в Донбассе
Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей из Торецка
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В городе Торецке на подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию, сообщил в эфире национального телемарафона назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке из города Торецка. <…> Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он.
По словам Филашкина, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно 5,5 тысячи — население каждый день покидает город.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 24-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Сокола и Торецка.
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