Венгрия оценила перспективы Украины на вступление в ЕС
Министр Бока: Украина очень далека от выполнения критериев для вступления в ЕС
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Украина пока очень далека от выполнения критериев для вступления в ЕС, заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.
Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии, сообщило бельгийское председательство в ЕС.
"Очень трудно сказать, на какой стадии находится Украина. Из того, что я вижу, они очень далеки от (выполнения) критериев для присоединения к ЕС", - сказал Бока журналистам перед началом совета ЕС по общим делам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Министр напомнил, что Венгрия составила список из 11 требований, касающихся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, которые Украина должна выполнить. По его словам, требования Венгрии в основном касаются статуса образовательных и культурных учреждений и нацелены на возвращение того круга прав венгерского национального меньшинства, которым оно располагало до 2015 года.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что все условия Будапешта о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС. В феврале он отмечал, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.