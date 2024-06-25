https://ria.ru/20240625/ekspert-1955286326.html
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу СПФС
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу СПФС - РИА Новости, 25.06.2024
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу СПФС
Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:12
2024-06-25T12:12
2024-06-25T12:12
экономика
технологии
санкт-петербургский государственный университет
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных участников: решить эту проблему можно было бы, используя для передачи информации децентрализованные системы на условиях анонимности ее участников, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Шишмаков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала СПФС. "Хорошая новость – внутри нашей страны никаких заметных изменений не произойдет. Система передачи финансовых сообщений уже много лет обеспечивает стабильную работу организаций Российской Федерации. Что же касается трансграничных расчетов, то, скорее всего, и без того ограниченный список участников сократится", - отмечает Шишмаков. Санкционный риск остается высоким для любых централизованных систем, подчеркивает Шишмаков. "Одно из немногих, как ни странно бы это звучало, стабильных решений заключается в использовании распределенных систем. Не важно – это будут криптовалюты или децентрализованные системы передачи финансовых сообщений. Важно, что такие системы не будут иметь единого оператора-владельца, но зато могут быть внедрены механизмы анонимизации", - добавил он. Эксперт напомнил, что такая система уже создана на базе Центра технологий распределенных реестров СПбГУ - это децентрализованная система межбанковских сообщений.
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экономика, технологии, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз
Экономика, Технологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Евросоюз
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу СПФС
Эксперт: санкции ЕС против СПФС не повлияют на ее работу внутри России
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) не повлияют на ее работу внутри страны, но сделают менее привлекательной для иностранных участников: решить эту проблему можно было бы, используя для передачи информации децентрализованные системы на условиях анонимности ее участников, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" Дмитрий Шишмаков.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала СПФС.
«
"Хорошая новость – внутри нашей страны никаких заметных изменений не произойдет. Система передачи финансовых сообщений уже много лет обеспечивает стабильную работу организаций Российской Федерации. Что же касается трансграничных расчетов, то, скорее всего, и без того ограниченный список участников сократится", - отмечает Шишмаков.
Санкционный риск остается высоким для любых централизованных систем, подчеркивает Шишмаков. "Одно из немногих, как ни странно бы это звучало, стабильных решений заключается в использовании распределенных систем. Не важно – это будут криптовалюты или децентрализованные системы передачи финансовых сообщений. Важно, что такие системы не будут иметь единого оператора-владельца, но зато могут быть внедрены механизмы анонимизации", - добавил он.
Эксперт напомнил, что такая система уже создана на базе Центра технологий распределенных реестров СПбГУ - это децентрализованная система межбанковских сообщений.