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Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 25.06.2024
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14:06 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/efimov-1955301588.html
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 25.06.2024
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:06
2024-06-25T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 июня – РИА Новости. На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Путепровод через промышленную железнодорожную ветку между Костромской улицей и Юрловским проездом позволит соединить Бибирево и Алтуфьевский район с Отрадным."Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках проекта также предусмотрена реконструкция с перекладкой коммуникаций Юрловского проезда, Казеевского переулка, Костромской улицы и улицы Римского-Корсакова.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июня – РИА Новости. На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Путепровод через промышленную железнодорожную ветку между Костромской улицей и Юрловским проездом позволит соединить Бибирево и Алтуфьевский район с Отрадным.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках проекта также предусмотрена реконструкция с перекладкой коммуникаций Юрловского проезда, Казеевского переулка, Костромской улицы и улицы Римского-Корсакова.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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