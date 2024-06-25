https://ria.ru/20240625/efimov-1955301588.html
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 25.06.2024
Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:06
2024-06-25T14:06
2024-06-25T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 июня – РИА Новости. На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Путепровод через промышленную железнодорожную ветку между Костромской улицей и Юрловским проездом позволит соединить Бибирево и Алтуфьевский район с Отрадным."Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках проекта также предусмотрена реконструкция с перекладкой коммуникаций Юрловского проезда, Казеевского переулка, Костромской улицы и улицы Римского-Корсакова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 25 июня – РИА Новости. На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Путепровод через промышленную железнодорожную ветку между Костромской улицей и Юрловским проездом позволит соединить Бибирево и Алтуфьевский район с Отрадным.
"Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках проекта также предусмотрена реконструкция с перекладкой коммуникаций Юрловского проезда, Казеевского переулка, Костромской улицы и улицы Римского-Корсакова.