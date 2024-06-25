https://ria.ru/20240625/efimov-1955301588.html

Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы

Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 25.06.2024

Ефимов: началось строительство путепровода на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:06

2024-06-25T14:06

2024-06-25T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg

МОСКВА, 25 июня – РИА Новости. На северо-востоке Москвы началось строительство нового путепровода через железнодорожные пути, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Путепровод через промышленную железнодорожную ветку между Костромской улицей и Юрловским проездом позволит соединить Бибирево и Алтуфьевский район с Отрадным."Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках проекта также предусмотрена реконструкция с перекладкой коммуникаций Юрловского проезда, Казеевского переулка, Костромской улицы и улицы Римского-Корсакова.

https://ria.ru/20240625/efimov-1955175832.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы