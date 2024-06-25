Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 25.06.2024 (обновлено: 10:07 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/efimov-1955175832.html
Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента
Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента - РИА Новости, 25.06.2024
Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента
Власти Москвы выставили на торги права на реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 10 гектаров, рассказал... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:06
2024-06-25T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg
МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права на реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 10 гектаров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.На аукционы выставлены права на редевелопмент участков бывшей промзоны "Карачарово", а также двух неэффективно используемых территорий, отметил он, добавив, что площадки находятся в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино."Инвесторы смогут возвести там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря реализации проектов планируется создать почти 6,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что сейчас территории занимают старые склады, автостоянки и другие неэффективно используемые объекты.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в ходе редевелопмента трех площадок инвесторы смогут построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240624/efimov-1954997722.html
https://ria.ru/20240622/efimov-1954651791.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_904e64ce559d6330841d04f482bb6c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента

Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права на реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 10 гектаров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На аукционы выставлены права на редевелопмент участков бывшей промзоны "Карачарово", а также двух неэффективно используемых территорий, отметил он, добавив, что площадки находятся в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Ефимов: в Москве с начала года сдали 28 социальных объектов
24 июня, 14:07
"Инвесторы смогут возвести там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря реализации проектов планируется создать почти 6,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении уточняется, что сейчас территории занимают старые склады, автостоянки и другие неэффективно используемые объекты.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в ходе редевелопмента трех площадок инвесторы смогут построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал
22 июня, 13:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала