https://ria.ru/20240625/efimov-1955175832.html

Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента

Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента - РИА Новости, 25.06.2024

Ефимов: в Москве выставлены на торги права на три проекта редевелопмента

Власти Москвы выставили на торги права на реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 10 гектаров, рассказал... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:06

2024-06-25T10:06

2024-06-25T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права на реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь превышает 10 гектаров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.На аукционы выставлены права на редевелопмент участков бывшей промзоны "Карачарово", а также двух неэффективно используемых территорий, отметил он, добавив, что площадки находятся в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино."Инвесторы смогут возвести там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря реализации проектов планируется создать почти 6,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что сейчас территории занимают старые склады, автостоянки и другие неэффективно используемые объекты.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в ходе редевелопмента трех площадок инвесторы смогут построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240624/efimov-1954997722.html

https://ria.ru/20240622/efimov-1954651791.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы