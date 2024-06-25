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На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 25.06.2024
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19:16 25.06.2024
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На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП
На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 25.06.2024
На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:16
2024-06-25T19:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Ленинском проспекте в районе дома 95 столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП

На Ленинском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"На Ленинском проспекте в районе дома 95 столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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