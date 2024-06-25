https://ria.ru/20240625/dtp-1955427569.html

На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП

На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 25.06.2024

На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:16

2024-06-25T19:16

2024-06-25T19:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Ленинском проспекте в районе дома 95 столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html

москва

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2024

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происшествия, москва