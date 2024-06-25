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В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ
В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024
В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ
Оставшуюся часть поврежденного от удара ВСУ многоэтажного дома в Первомайске в ЛНР снесут из-за угрозы обрушения, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:41
2024-06-25T09:41
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Оставшуюся часть поврежденного от удара ВСУ многоэтажного дома в Первомайске в ЛНР снесут из-за угрозы обрушения, сообщил мэр города Сергей Колягин. "Путем контролируемого подрыва снесут оставшуюся аварийную секцию многоквартирного дома в Первомайске, который был атакован ВСУ, во избежание ее непроизвольного обрушения", - приводит его слова Telegram-канал регионального правительства. Колягин призвал жителей города не пугаться звуков и воздержаться от нахождения вблизи места проведения аварийных работ. Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в Первомайске получил повреждения 21 июня после обстрела ВСУ города. Колягин уточнял, что при атаке пострадали три человека, а поврежденный дом начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела.
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первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ

Мэр Первомайска Колягин: часть поврежденного дома снесут из-за угрозы обрушения

© СоцсетиПовреждённый дом в Первомайске в ЛНР
Повреждённый дом в Первомайске в ЛНР
© Соцсети
Повреждённый дом в Первомайске в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Оставшуюся часть поврежденного от удара ВСУ многоэтажного дома в Первомайске в ЛНР снесут из-за угрозы обрушения, сообщил мэр города Сергей Колягин.
"Путем контролируемого подрыва снесут оставшуюся аварийную секцию многоквартирного дома в Первомайске, который был атакован ВСУ, во избежание ее непроизвольного обрушения", - приводит его слова Telegram-канал регионального правительства.
Колягин призвал жителей города не пугаться звуков и воздержаться от нахождения вблизи места проведения аварийных работ.
Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в Первомайске получил повреждения 21 июня после обстрела ВСУ города. Колягин уточнял, что при атаке пострадали три человека, а поврежденный дом начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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