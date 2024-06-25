https://ria.ru/20240625/dom-1955236431.html

В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ

В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.06.2024

В Первомайске снесут оставшуюся часть дома, поврежденного при атаке ВСУ

Оставшуюся часть поврежденного от удара ВСУ многоэтажного дома в Первомайске в ЛНР снесут из-за угрозы обрушения, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:41

2024-06-25T09:41

2024-06-25T09:41

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Оставшуюся часть поврежденного от удара ВСУ многоэтажного дома в Первомайске в ЛНР снесут из-за угрозы обрушения, сообщил мэр города Сергей Колягин. "Путем контролируемого подрыва снесут оставшуюся аварийную секцию многоквартирного дома в Первомайске, который был атакован ВСУ, во избежание ее непроизвольного обрушения", - приводит его слова Telegram-канал регионального правительства. Колягин призвал жителей города не пугаться звуков и воздержаться от нахождения вблизи места проведения аварийных работ. Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в Первомайске получил повреждения 21 июня после обстрела ВСУ города. Колягин уточнял, что при атаке пострадали три человека, а поврежденный дом начал рушиться в процессе работ по ликвидации последствий обстрела.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия