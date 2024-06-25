https://ria.ru/20240625/detonatsiya-1955234922.html

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов - РИА Новости, 25.06.2024

В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов

После атаки украинских беспилотников в Ольховатском районе Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:29

2024-06-25T09:29

2024-06-25T12:35

специальная военная операция на украине

происшествия

ольховатский район

воронежская область

украина

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Ольховатском районе Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "По уточненным данным, за минувшую ночь атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Никто из жителей района не пострадал", — написал он. Ранним утром губернатор рассказал, что над Воронежской областью сбили два беспилотника самолетного типа. Обломки дрона упали на территорию одной из промплощадок, некоторые из них при этом разорвались, вызвав возгорание. Тем временем администрация Ольховатского района попросила местных жителей по возможности оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. Гусев добавил, что с жителями провели инструктаж для обеспечения их безопасности. На месте работают оперативные службы. Позже в районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ольховатский район

воронежская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ольховатский район, воронежская область, украина, александр гусев (губернатор)