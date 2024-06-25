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В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 25.06.2024 (обновлено: 12:35 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/detonatsiya-1955234922.html
В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов
В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов - РИА Новости, 25.06.2024
В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов
После атаки украинских беспилотников в Ольховатском районе Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:29
2024-06-25T12:35
специальная военная операция на украине
происшествия
ольховатский район
воронежская область
украина
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Ольховатском районе Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "По уточненным данным, за минувшую ночь атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Никто из жителей района не пострадал", — написал он. Ранним утром губернатор рассказал, что над Воронежской областью сбили два беспилотника самолетного типа. Обломки дрона упали на территорию одной из промплощадок, некоторые из них при этом разорвались, вызвав возгорание. Тем временем администрация Ольховатского района попросила местных жителей по возможности оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон. Гусев добавил, что с жителями провели инструктаж для обеспечения их безопасности. На месте работают оперативные службы. Позже в районе ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ольховатский район
воронежская область
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происшествия, ольховатский район, воронежская область, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ольховатский район, Воронежская область, Украина, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов

Гусев заявил о детонации взрывоопасных объектов на промплощадке после атаки БПЛА

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Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Ольховатском районе Воронежской области произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"По уточненным данным, за минувшую ночь атаке со стороны Украины подверглись два муниципалитета. В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Никто из жителей района не пострадал", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Ранним утром губернатор рассказал, что над Воронежской областью сбили два беспилотника самолетного типа. Обломки дрона упали на территорию одной из промплощадок, некоторые из них при этом разорвались, вызвав возгорание.
Тем временем администрация Ольховатского района попросила местных жителей по возможности оставаться дома и укрыться в углубленных помещениях и помещениях без окон.
Гусев добавил, что с жителями провели инструктаж для обеспечения их безопасности. На месте работают оперативные службы.
Позже в районе ввели режим ЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОльховатский районВоронежская областьУкраинаАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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