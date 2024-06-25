https://ria.ru/20240625/delo-1955371848.html
КС направил на пересмотр дело о нарушении авторских прав
КС направил на пересмотр дело о нарушении авторских прав - РИА Новости, 25.06.2024
КС направил на пересмотр дело о нарушении авторских прав
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело издательского дома, с которого взыскали 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав после публикации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:07
2024-06-25T16:07
2024-06-25T16:07
россия
екатеринбург
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело издательского дома, с которого взыскали 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав после публикации в путеводителе фотографии одного из памятников Екатеринбурга, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 1276 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой издательского дома "Фест Хэнд". Как информирует пресс-служба КС, в 2017 году это издательство выпустило путеводитель по Екатеринбургу, разместив в нем фотографию памятника основателям города, включающего как скульптурные, так и архитектурные элементы. Памятник был создан авторским коллективом и установлен в 1998 году. Впоследствии Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства взыскала с издательства 10 тысяч рублей на основании того, что изображение скульптуры использовалось в коммерческих целях без разрешения ее автора. "Суды разошлись во мнениях относительно толкования оспариваемой статьи, предусматривающей разные режимы и правила использования изображений в зависимости от вида произведения. Заявитель считает неконституционным деление комплексных монументальных произведений на части, являющиеся самостоятельными объектами правовой охраны", – приводится в релизе причина обращения в КС РФ. Как указал Конституционный суд, Гражданский кодекс РФ запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия автора или иного правообладателя. При этом предусмотрен и ряд исключений из правила, касающихся, в частности, свободного использования произведений, которые установлены в месте, открытом для свободного посещения. Условия использования общедоступных произведений без согласия автора дифференцированы. Так, изображения произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства могут заимствоваться без ограничений. Воспроизведение объекта изобразительного искусства, расположенного в публичном месте, поставлено в зависимость от того, используется ли оно для извлечения прибыли. "Между тем уже сам факт размещения произведения в открытой городской среде дает веские основания полагать, что по своему предназначению оно призвано быть предметом всеобщего внимания, что предполагает использование его изображений в информационно-справочных изданиях для удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей граждан, а также содействует росту внутреннего туризма", – приводится в релизе позиция КС России. По оценке Конституционного суда, ограничения в таких случаях могут привести к постепенному отказу от использования изображений в информационно-справочных изданиях, ориентированных, в частности, на туристическую сферу. Результатом станет снижение интереса к объектам, увековечивающих историческую память и популяризующих сведения о тех или иных лицах и событиях. При этом, как отметил КС, сам факт получения прибыли от распространения такого информационно-справочного издания "не является достаточным основанием для требований о получении согласия и выплате вознаграждения автору или иному правообладателю" того памятника, фото которого размещено в путеводителе. "Оспариваемая норма – с учетом намерения законодателя расширять возможность использования изображений общедоступных произведений, в том числе скульптур, в социально значимых целях – не противоречит Конституции... Решения по делу заявителя подлежат пересмотру", – заключается в релизе Конституционного суда РФ.
https://ria.ru/20231128/vysotskaya-1912380936.html
https://ria.ru/20240118/kontrol-1922192259.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, екатеринбург, конституционный суд рф
Россия, Екатеринбург, Конституционный суд РФ
КС направил на пересмотр дело о нарушении авторских прав
КС направил на пересмотр дело издательского дома о нарушении авторских прав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело издательского дома, с которого взыскали 10 тысяч рублей за нарушение авторских прав после публикации в путеводителе фотографии одного из памятников Екатеринбурга, следует из материалов суда.
Дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 1276 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой издательского дома "Фест Хэнд".
Как информирует пресс-служба КС, в 2017 году это издательство выпустило путеводитель по Екатеринбургу, разместив в нем фотографию памятника основателям города, включающего как скульптурные, так и архитектурные элементы. Памятник был создан авторским коллективом и установлен в 1998 году.
Впоследствии Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства взыскала с издательства 10 тысяч рублей на основании того, что изображение скульптуры использовалось в коммерческих целях без разрешения ее автора.
"Суды разошлись во мнениях относительно толкования оспариваемой статьи, предусматривающей разные режимы и правила использования изображений в зависимости от вида произведения. Заявитель считает неконституционным деление комплексных монументальных произведений на части, являющиеся самостоятельными объектами правовой охраны", – приводится в релизе причина обращения в КС РФ.
Как указал Конституционный суд
, Гражданский кодекс РФ запрещает использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия автора или иного правообладателя. При этом предусмотрен и ряд исключений из правила, касающихся, в частности, свободного использования произведений, которые установлены в месте, открытом для свободного посещения.
Условия использования общедоступных произведений без согласия автора дифференцированы. Так, изображения произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства могут заимствоваться без ограничений. Воспроизведение объекта изобразительного искусства, расположенного в публичном месте, поставлено в зависимость от того, используется ли оно для извлечения прибыли.
"Между тем уже сам факт размещения произведения в открытой городской среде дает веские основания полагать, что по своему предназначению оно призвано быть предметом всеобщего внимания, что предполагает использование его изображений в информационно-справочных изданиях для удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей граждан, а также содействует росту внутреннего туризма", – приводится в релизе позиция КС России.
По оценке Конституционного суда, ограничения в таких случаях могут привести к постепенному отказу от использования изображений в информационно-справочных изданиях, ориентированных, в частности, на туристическую сферу. Результатом станет снижение интереса к объектам, увековечивающих историческую память и популяризующих сведения о тех или иных лицах и событиях.
При этом, как отметил КС, сам факт получения прибыли от распространения такого информационно-справочного издания "не является достаточным основанием для требований о получении согласия и выплате вознаграждения автору или иному правообладателю" того памятника, фото которого размещено в путеводителе.
"Оспариваемая норма – с учетом намерения законодателя расширять возможность использования изображений общедоступных произведений, в том числе скульптур, в социально значимых целях – не противоречит Конституции... Решения по делу заявителя подлежат пересмотру", – заключается в релизе Конституционного суда РФ.