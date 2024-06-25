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В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 25.06.2024
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04:32 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dalnerechensk-1955210162.html
В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка
В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 25.06.2024
В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в приморском Дальнереченске из-за прохождения паводка, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:32
2024-06-25T04:32
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в приморском Дальнереченске из-за прохождения паводка, сообщает администрация городского округа. "Решением комиссии КЧС в Дальнереченском городском округе 25 июня введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков края. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района края, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Также остаются отрезанными от транспортного сообщения 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах.
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происшествия, жкх, дальнереченск, приморский край, дальнереченский район, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Дальнереченск, Приморский край, Дальнереченский район, Россия, Наводнения в России — 2024
В Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка

В Дальнереченске ввели режим ЧС муниципального характера из-за паводка

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в приморском Дальнереченске из-за прохождения паводка, сообщает администрация городского округа.
"Решением комиссии КЧС в Дальнереченском городском округе 25 июня введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков края. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района края, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. По последним данным, в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. Также остаются отрезанными от транспортного сообщения 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах.
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