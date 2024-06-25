https://ria.ru/20240625/dagestan-1955279069.html

В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов

В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов - РИА Новости, 25.06.2024

В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов

Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:56

2024-06-25T11:56

2024-06-25T12:54

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. "Выполняя задачи в ходе КТО (контртеррористической операции) четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН "Ягуар" регионального управления Росгвардии получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничто не угрожает", – рассказали в ведомстве.Есть и погибший: сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Рамазан Атциев – он фигурировал в списке погибших, который ранее опубликовало МВД России.В управлении Росгвардии рассказали, что Атциев в составе группы задержания одним из первых прибыл к месту боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Прапорщик полиции оперативно занял огневую точку и совместно с боевыми товарищами предпринял меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии. В результате перестрелки росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955241401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. 2024-06-25T11:56 true PT1M52S

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале