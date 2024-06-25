https://ria.ru/20240625/dagestan-1955279069.html
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов - РИА Новости, 25.06.2024
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов
Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:56
2024-06-25T11:56
2024-06-25T12:54
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bc08a2780b3ecc0e4df457d003c8dc3.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. "Выполняя задачи в ходе КТО (контртеррористической операции) четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН "Ягуар" регионального управления Росгвардии получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничто не угрожает", – рассказали в ведомстве.Есть и погибший: сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Рамазан Атциев – он фигурировал в списке погибших, который ранее опубликовало МВД России.В управлении Росгвардии рассказали, что Атциев в составе группы задержания одним из первых прибыл к месту боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Прапорщик полиции оперативно занял огневую точку и совместно с боевыми товарищами предпринял меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии. В результате перестрелки росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955241401.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e0c2c63d75adc2da0760c6302fe0719.jpg
Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-25T11:56
true
PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов
Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане