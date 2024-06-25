Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 25.06.2024 (обновлено: 12:54 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955279069.html
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов - РИА Новости, 25.06.2024
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов
Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:56
2024-06-25T12:54
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bc08a2780b3ecc0e4df457d003c8dc3.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. "Выполняя задачи в ходе КТО (контртеррористической операции) четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН "Ягуар" регионального управления Росгвардии получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничто не угрожает", – рассказали в ведомстве.Есть и погибший: сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Рамазан Атциев – он фигурировал в списке погибших, который ранее опубликовало МВД России.В управлении Росгвардии рассказали, что Атциев в составе группы задержания одним из первых прибыл к месту боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Прапорщик полиции оперативно занял огневую точку и совместно с боевыми товарищами предпринял меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии. В результате перестрелки росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955241401.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-25T11:56
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954957757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e0c2c63d75adc2da0760c6302fe0719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов

Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе терактов в Дагестане, их жизни ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
«
"Выполняя задачи в ходе КТО (контртеррористической операции) четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН "Ягуар" регионального управления Росгвардии получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничто не угрожает", – рассказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
Вчера, 08:00
Есть и погибший: сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Рамазан Атциев – он фигурировал в списке погибших, который ранее опубликовало МВД России.
В управлении Росгвардии рассказали, что Атциев в составе группы задержания одним из первых прибыл к месту боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Прапорщик полиции оперативно занял огневую точку и совместно с боевыми товарищами предпринял меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии. В результате перестрелки росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью.
Фотографии погибших сотрудников полиции Дагестана
Число полицейских, погибших при терактах в Дагестане, выросло до 16
Вчера, 10:09
 
ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала