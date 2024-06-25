https://ria.ru/20240625/dagestan-1955269576.html
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов - РИА Новости, 25.06.2024
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с ликвидированными боевиками. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:33
2024-06-25T11:33
2024-06-25T11:41
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с ликвидированными боевиками."Хочу заверить всех дагестанцев, что правоохранительные органы проводят всю необходимую работу по выявлению всех связанных с ликвидированными боевиками для недопущения аналогичных фактов", - сказал Меликов в ходе сессии Народного Собрания.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов
Меликов: правоохранители выявляют лиц, связанных с ликвидированными боевиками