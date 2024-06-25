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Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов - РИА Новости, 25.06.2024
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11:33 25.06.2024 (обновлено: 11:41 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955269576.html
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов - РИА Новости, 25.06.2024
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с ликвидированными боевиками. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:33
2024-06-25T11:41
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с ликвидированными боевиками."Хочу заверить всех дагестанцев, что правоохранительные органы проводят всю необходимую работу по выявлению всех связанных с ликвидированными боевиками для недопущения аналогичных фактов", - сказал Меликов в ходе сессии Народного Собрания.
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Правоохранители проводят всю необходимую работу, заявил Меликов

Меликов: правоохранители выявляют лиц, связанных с ликвидированными боевиками

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с ликвидированными боевиками.
«
"Хочу заверить всех дагестанцев, что правоохранительные органы проводят всю необходимую работу по выявлению всех связанных с ликвидированными боевиками для недопущения аналогичных фактов", - сказал Меликов в ходе сессии Народного Собрания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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