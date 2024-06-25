https://ria.ru/20240625/covid-19-1955257839.html

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов - РИА Новости, 25.06.2024

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 15,6%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:07

2024-06-25T11:07

2024-06-25T11:07

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россия

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коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 15,6%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,51 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 933 человек с коронавирусом, что на 19,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 8436 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 21,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за прошедшую неделю 41 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса