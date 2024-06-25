https://ria.ru/20240625/covid-19-1955257839.html
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов - РИА Новости, 25.06.2024
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 15,6%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:07
2024-06-25T11:07
2024-06-25T11:07
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75222eefbf48ad2cce63c1076b156eeb.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 15,6%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,51 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 933 человек с коронавирусом, что на 19,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 8436 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 21,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за прошедшую неделю 41 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html
https://ria.ru/20240607/peskov-1951296128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780086_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e355d8e7fdbcb37bf84683576a911ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 15 процентов
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 15,6 процента
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 15,6%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,51 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 933 человек с коронавирусом, что на 19,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 8436 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 21,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за прошедшую неделю 41 человек, уточнили в оперштабе.
Власти Китая
31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ
о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.