https://ria.ru/20240625/britaniya-1955310515.html

Британии нужен второй Лондон, чтобы преодолеть дефицит жилья, пишут СМИ

Британии нужен второй Лондон, чтобы преодолеть дефицит жилья, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

Британии нужен второй Лондон, чтобы преодолеть дефицит жилья, пишут СМИ

Властям Великобритании придется построить город размером с Лондон, чтобы преодолеть многолетний дефицит жилья, передает агентство Bloomberg по результатам... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Властям Великобритании придется построить город размером с Лондон, чтобы преодолеть многолетний дефицит жилья, передает агентство Bloomberg по результатам собственного анализа. Цены на недвижимость в Британии выросли почти на 70% с 2010 года, когда консерваторы пришли к власти. Согласно данным исследовательского агентства YouGov, которые приводит Bloomberg, это сделало жилищный вопрос одним из ключевых для населения. "Кризис недвижимости в Британии встал так остро, что следующему правительству придется построить еще один город размером с Лондон, чтобы наверстать 50 лет строительства ниже запланированного уровня", - говорится в сообщении агентства. По данным Bloomberg, британские застройщики уже 50 лет отстают от стран Европы по показателям строительства нового жилья. Эти низкие темпы стали главной причиной "худшего кризиса недвижимости со времен Второй мировой войны" в стране. Кроме того, молодые избиратели подчеркивают роль пандемии коронавируса и 14 лет правления партии консерваторов, что осложнило ситуацию на рынке, отмечает агентство.

https://ria.ru/20240623/zelenskaya-1954805383.html

https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html

лондон

великобритания

европа

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в мире, жилье, лондон, великобритания, европа