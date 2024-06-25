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Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024
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11:23 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/briks-1955263774.html
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения". РИА Новости, 25.06.2024
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брикс
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Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" на форуме "Примаковские чтения"
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" на форуме "Примаковские чтения"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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брикс, видео
БРИКС
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция
Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения".
2024-06-25T11:23
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Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция

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Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения".
 
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