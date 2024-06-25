https://ria.ru/20240625/briks-1955263774.html

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.06.2024

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре". Прямая трансляция

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения". РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:23

2024-06-25T11:23

2024-06-25T11:23

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955255802_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_791d92593931c4cc96e9e6e10f8c39e7.jpg

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" проходит на полях форума "Примаковские чтения".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" на форуме "Примаковские чтения" Сессия "БРИКС: шаг на пути к новой мировой архитектуре" на форуме "Примаковские чтения" 2024-06-25T11:23 true PT83M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, видео