https://ria.ru/20240625/botulizm-1955413063.html

В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы

В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы - РИА Новости, 25.06.2024

В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы

Четвертый нижегородец с ботулизмом выписан из больницы, еще у одного болезнь не подтвердилась, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:04

2024-06-25T18:04

2024-06-25T18:05

происшествия

нижегородская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939664084_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_f26f9e79124ca889200cc69444f7cf53.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четвертый нижегородец с ботулизмом выписан из больницы, еще у одного болезнь не подтвердилась, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях 19 июня, еще трое – 23 июня. "По состоянию на 25 июня в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек (по результатам лабораторных исследований у одного пациента подозрение на ботулизм снято). К настоящему моменту 4 человека выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 12 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - сообщили в региональном минздраве. Как уточнили в ведомстве, в отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся 7 пациентов, из них 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240624/otravlenie-1955139985.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки