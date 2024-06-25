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В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы - РИА Новости, 25.06.2024
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18:04 25.06.2024 (обновлено: 18:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/botulizm-1955413063.html
В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы
В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы - РИА Новости, 25.06.2024
В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы
Четвертый нижегородец с ботулизмом выписан из больницы, еще у одного болезнь не подтвердилась, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:04
2024-06-25T18:05
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четвертый нижегородец с ботулизмом выписан из больницы, еще у одного болезнь не подтвердилась, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях 19 июня, еще трое – 23 июня. "По состоянию на 25 июня в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек (по результатам лабораторных исследований у одного пациента подозрение на ботулизм снято). К настоящему моменту 4 человека выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 12 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - сообщили в региональном минздраве. Как уточнили в ведомстве, в отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся 7 пациентов, из них 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240624/otravlenie-1955139985.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Нижнем Новгороде четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы

Минздрав Нижнего Новгорода: четвертый пациент с ботулизмом выписан из больницы

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четвертый нижегородец с ботулизмом выписан из больницы, еще у одного болезнь не подтвердилась, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях 19 июня, еще трое – 23 июня.
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Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
"По состоянию на 25 июня в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек (по результатам лабораторных исследований у одного пациента подозрение на ботулизм снято). К настоящему моменту 4 человека выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 12 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. В числе пациентов стационара - один ребенок 17 лет", - сообщили в региональном минздраве.
Как уточнили в ведомстве, в отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся 7 пациентов, из них 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Костромской области мужчина умер от ботулизма после готового салата
24 июня, 18:28
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".
Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
19 июня, 17:40
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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