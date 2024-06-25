https://ria.ru/20240625/biznesmeny-1955382489.html

Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов

Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов - РИА Новости, 25.06.2024

Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов

Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:28

2024-06-25T16:28

2024-06-25T16:28

ставропольский край

предприниматели

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка. Отмечается, что фонд подведомственен региональному министерству экономического развития. Он работает, в том числе за счет краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". В 2024 году услугами фонда воспользовались 90 начинающих предпринимателей на общую сумму 96 миллионов рублей. "Бизнес – основа экономики Ставрополья, здесь трудится более 400 тысяч жителей региона. Поддерживать предпринимателей – стратегическая задача, которую перед нами ставит губернатор Владимиров. По его поручению региональный Фонд микрофинансирования постоянно расширяет линейку микрозаймов", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. В этом году, например, появилось два новых займа - для многодетных предпринимателей и тех, кто развивает бизнес в сфере туризма. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО и членов их семей. Действует специальная программа "Промышленник" с беспрецедентными условиями – ставкой 1% годовых. В региональном экономическом ведомстве сообщили, что за услугами фонда чаще всего обращаются сельхозпроизводители (46% в общей структуре портфеля), а также представители торговли (19%), производственники (17%) и занятые в сфере услуг (16%). Уточняется, что льготное кредитование стало самой востребованной мерой государственной поддержки у ставропольского бизнеса. Субъекты МСП используют ее, прежде всего, для запуска или масштабирования своего дела.

https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html

https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

предприниматели, бизнес