Рейтинг@Mail.ru
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
16:28 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/biznesmeny-1955382489.html
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов - РИА Новости, 25.06.2024
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов
Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:28
2024-06-25T16:28
ставропольский край
предприниматели
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка. Отмечается, что фонд подведомственен региональному министерству экономического развития. Он работает, в том числе за счет краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". В 2024 году услугами фонда воспользовались 90 начинающих предпринимателей на общую сумму 96 миллионов рублей. "Бизнес – основа экономики Ставрополья, здесь трудится более 400 тысяч жителей региона. Поддерживать предпринимателей – стратегическая задача, которую перед нами ставит губернатор Владимиров. По его поручению региональный Фонд микрофинансирования постоянно расширяет линейку микрозаймов", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. В этом году, например, появилось два новых займа - для многодетных предпринимателей и тех, кто развивает бизнес в сфере туризма. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО и членов их семей. Действует специальная программа "Промышленник" с беспрецедентными условиями – ставкой 1% годовых. В региональном экономическом ведомстве сообщили, что за услугами фонда чаще всего обращаются сельхозпроизводители (46% в общей структуре портфеля), а также представители торговли (19%), производственники (17%) и занятые в сфере услуг (16%). Уточняется, что льготное кредитование стало самой востребованной мерой государственной поддержки у ставропольского бизнеса. Субъекты МСП используют ее, прежде всего, для запуска или масштабирования своего дела.
https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
предприниматели, бизнес
Ставропольский край, Предприниматели, Бизнес

Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка.
Отмечается, что фонд подведомственен региональному министерству экономического развития. Он работает, в том числе за счет краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства
23 мая, 13:07
В 2024 году услугами фонда воспользовались 90 начинающих предпринимателей на общую сумму 96 миллионов рублей.
"Бизнес – основа экономики Ставрополья, здесь трудится более 400 тысяч жителей региона. Поддерживать предпринимателей – стратегическая задача, которую перед нами ставит губернатор Владимиров. По его поручению региональный Фонд микрофинансирования постоянно расширяет линейку микрозаймов", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба.
В этом году, например, появилось два новых займа - для многодетных предпринимателей и тех, кто развивает бизнес в сфере туризма. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО и членов их семей. Действует специальная программа "Промышленник" с беспрецедентными условиями – ставкой 1% годовых.
В региональном экономическом ведомстве сообщили, что за услугами фонда чаще всего обращаются сельхозпроизводители (46% в общей структуре портфеля), а также представители торговли (19%), производственники (17%) и занятые в сфере услуг (16%).
Уточняется, что льготное кредитование стало самой востребованной мерой государственной поддержки у ставропольского бизнеса. Субъекты МСП используют ее, прежде всего, для запуска или масштабирования своего дела.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО
23 мая, 12:20
 
Ставропольский крайПредпринимателиБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала