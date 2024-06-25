https://ria.ru/20240625/biznesmeny-1955382489.html
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов - РИА Новости, 25.06.2024
Ставропольские бизнесмены получили семь млрд рублей льготных займов
Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:28
2024-06-25T16:28
2024-06-25T16:28
ставропольский край
предприниматели
бизнес
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка. Отмечается, что фонд подведомственен региональному министерству экономического развития. Он работает, в том числе за счет краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". В 2024 году услугами фонда воспользовались 90 начинающих предпринимателей на общую сумму 96 миллионов рублей. "Бизнес – основа экономики Ставрополья, здесь трудится более 400 тысяч жителей региона. Поддерживать предпринимателей – стратегическая задача, которую перед нами ставит губернатор Владимиров. По его поручению региональный Фонд микрофинансирования постоянно расширяет линейку микрозаймов", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба. В этом году, например, появилось два новых займа - для многодетных предпринимателей и тех, кто развивает бизнес в сфере туризма. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО и членов их семей. Действует специальная программа "Промышленник" с беспрецедентными условиями – ставкой 1% годовых. В региональном экономическом ведомстве сообщили, что за услугами фонда чаще всего обращаются сельхозпроизводители (46% в общей структуре портфеля), а также представители торговли (19%), производственники (17%) и занятые в сфере услуг (16%). Уточняется, что льготное кредитование стало самой востребованной мерой государственной поддержки у ставропольского бизнеса. Субъекты МСП используют ее, прежде всего, для запуска или масштабирования своего дела.
https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html
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предприниматели, бизнес
Ставропольский край, Предприниматели, Бизнес
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Ставропольского края за последние 10 лет выдал малым и средним предпринимателям более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минэка.
Отмечается, что фонд подведомственен региональному министерству экономического развития. Он работает, в том числе за счет краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
В 2024 году услугами фонда воспользовались 90 начинающих предпринимателей на общую сумму 96 миллионов рублей.
"Бизнес – основа экономики Ставрополья, здесь трудится более 400 тысяч жителей региона. Поддерживать предпринимателей – стратегическая задача, которую перед нами ставит губернатор Владимиров. По его поручению региональный Фонд микрофинансирования постоянно расширяет линейку микрозаймов", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, его слова приводит пресс-служба.
В этом году, например, появилось два новых займа - для многодетных предпринимателей и тех, кто развивает бизнес в сфере туризма. В прошлом году запустили кредитные продукты для участников СВО и членов их семей. Действует специальная программа "Промышленник" с беспрецедентными условиями – ставкой 1% годовых.
В региональном экономическом ведомстве сообщили, что за услугами фонда чаще всего обращаются сельхозпроизводители (46% в общей структуре портфеля), а также представители торговли (19%), производственники (17%) и занятые в сфере услуг (16%).
Уточняется, что льготное кредитование стало самой востребованной мерой государственной поддержки у ставропольского бизнеса. Субъекты МСП используют ее, прежде всего, для запуска или масштабирования своего дела.