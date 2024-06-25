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Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае - РИА Новости, 25.06.2024
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19:03 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/biznes-smena-1955422330.html
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае - РИА Новости, 25.06.2024
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае
Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:03
2024-06-25T19:03
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Молодые люди от 14 до 17 лет на протяжении пяти дней под чутким руководством бизнес-тренеров и бизнесменов будут развивать предпринимательские навыки, учиться самостоятельно принимать решения, работать в команде и достигать поставленных целей. Также подростки лично пообщаются с представителями бизнес-сообщества, которым есть что рассказать о своем успехе и чему научить подрастающее поколение предпринимателей. "Все ребята подошли к участию с большим энтузиазмом и вдохновением! Каждое задание и активность проходит осмысленно и в постоянном обсуждении, участники смело и уже по-взрослому дискуссировали, спорили, аргументируя свою точку зрения. Финалом первого дня программы была защита командных проектов на тему предпринимательских компетенций", - сказала начальник отдела развития инноваций и молодежного предпринимательства АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Максимова. Мероприятия для молодежи организованы в рамках реализации программ, направленных на вовлечение в бизнес подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
https://ria.ru/20240624/predprinimateli-1955143505.html
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твой бизнес – новости, камчатский край, работа, подростки
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатский край, Работа, Подростки

Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае

© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае
 Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Молодые люди от 14 до 17 лет на протяжении пяти дней под чутким руководством бизнес-тренеров и бизнесменов будут развивать предпринимательские навыки, учиться самостоятельно принимать решения, работать в команде и достигать поставленных целей.
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Также подростки лично пообщаются с представителями бизнес-сообщества, которым есть что рассказать о своем успехе и чему научить подрастающее поколение предпринимателей.
"Все ребята подошли к участию с большим энтузиазмом и вдохновением! Каждое задание и активность проходит осмысленно и в постоянном обсуждении, участники смело и уже по-взрослому дискуссировали, спорили, аргументируя свою точку зрения. Финалом первого дня программы была защита командных проектов на тему предпринимательских компетенций", - сказала начальник отдела развития инноваций и молодежного предпринимательства АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Максимова.
Мероприятия для молодежи организованы в рамках реализации программ, направленных на вовлечение в бизнес подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКамчатский крайРаботаПодростки
 
 
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