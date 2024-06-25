https://ria.ru/20240625/biznes-smena-1955422330.html
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае - РИА Новости, 25.06.2024
Бизнес-смена для подростков стартовала в Камчатском крае
Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:03
2024-06-25T19:03
2024-06-25T19:03
твой бизнес
твой бизнес – новости
камчатский край
работа
подростки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955422743_0:20:800:470_1920x0_80_0_0_2c104a5d2bf8f3b4a435e919befc9dae.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Молодые люди от 14 до 17 лет на протяжении пяти дней под чутким руководством бизнес-тренеров и бизнесменов будут развивать предпринимательские навыки, учиться самостоятельно принимать решения, работать в команде и достигать поставленных целей. Также подростки лично пообщаются с представителями бизнес-сообщества, которым есть что рассказать о своем успехе и чему научить подрастающее поколение предпринимателей. "Все ребята подошли к участию с большим энтузиазмом и вдохновением! Каждое задание и активность проходит осмысленно и в постоянном обсуждении, участники смело и уже по-взрослому дискуссировали, спорили, аргументируя свою точку зрения. Финалом первого дня программы была защита командных проектов на тему предпринимательских компетенций", - сказала начальник отдела развития инноваций и молодежного предпринимательства АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Максимова. Мероприятия для молодежи организованы в рамках реализации программ, направленных на вовлечение в бизнес подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
https://ria.ru/20240624/predprinimateli-1955143505.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955422743_31:0:742:533_1920x0_80_0_0_ba91cc43bf063943fe89f1baab71d4af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, камчатский край, работа, подростки
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатский край, Работа, Подростки
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бизнес-смена для подростков начала свою работу в Камчатском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", она продлится до 28 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Молодые люди от 14 до 17 лет на протяжении пяти дней под чутким руководством бизнес-тренеров и бизнесменов будут развивать предпринимательские навыки, учиться самостоятельно принимать решения, работать в команде и достигать поставленных целей.
Также подростки лично пообщаются с представителями бизнес-сообщества, которым есть что рассказать о своем успехе и чему научить подрастающее поколение предпринимателей.
"Все ребята подошли к участию с большим энтузиазмом и вдохновением! Каждое задание и активность проходит осмысленно и в постоянном обсуждении, участники смело и уже по-взрослому дискуссировали, спорили, аргументируя свою точку зрения. Финалом первого дня программы была защита командных проектов на тему предпринимательских компетенций", - сказала начальник отдела развития инноваций и молодежного предпринимательства АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Максимова.
Мероприятия для молодежи организованы в рамках реализации программ, направленных на вовлечение в бизнес подростков
в возрасте от 14 до 17 лет.