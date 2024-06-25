https://ria.ru/20240625/birzha-1955241228.html

На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов

На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов - РИА Новости, 25.06.2024

На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов

Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:09

2024-06-25T10:09

2024-06-25T10:09

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 7 копеек, до 11,75 рубля.

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954541977.html

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экономика, московская биржа