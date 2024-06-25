https://ria.ru/20240625/birzha-1955241228.html
На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов
На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов - РИА Новости, 25.06.2024
На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов
Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:09
2024-06-25T10:09
2024-06-25T10:09
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 7 копеек, до 11,75 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
На Московской бирже растет курс юаня в начале торгов
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 11,75 рубля