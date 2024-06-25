https://ria.ru/20240625/biryukov-1955284180.html

На юге Москвы обустроят новую прогулочную набережную

На юге Москвы обустроят новую прогулочную набережную - РИА Новости, 25.06.2024

На юге Москвы обустроят новую прогулочную набережную

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первый этап по благоустройству и реабилитации территории музея-заповедника "Коломенское" на юге Москвы, в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:07

2024-06-25T12:07

2024-06-25T12:07

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первый этап по благоустройству и реабилитации территории музея-заповедника "Коломенское" на юге Москвы, в рамках которого там появится новая прогулочная набережная, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.. "В этом году начали реализацию масштабного проекта - обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километров набережной Москвы-реки от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста", - рассказал он. Заместитель мэра подчеркнул, что в связи с проведением работ закрыт участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны, а также вся набережная. Там ведется модернизация инженерных сетей и устройство оснований под новые инфраструктурные объекты. На участке от причальной зоны до Коломенского ручья обустраивают экотропу. "Главная задача проекта - равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории, на первом этапе сделаем современную прогулочную набережную с подходами к воде, беговой дорожкой, павильонами питания и проката, зонами развлечений для детей. В рамках проекта обустроим свадебный сад с церемониальным павильоном и регулярным садом", - добавил Бирюков. По его словам, также запланирована реконструкция причальной площади "Коломенское", где расположатся павильоны речного транспорта, зал ожиданий, торговые павильоны, инфоцентр, ресторан с летней террасой, площадка для танцев и представлений. Пешеходную часть набережной планируется расширить за счет настила, так появится возможность выделить на ней беговую дорожку, а в зимнее время организовать линейный каток протяженностью около 1,8 километра с необходимой инфраструктурой. В южной части набережной появится павильон с раздевалками, пункт проката, зона отдыха у воды, площадка для воркаута, более десяти полей для игры в пляжный волейбол. Кроме того, планируется создать детскую площадку с геопластикой, заключил глава комплекса городского хозяйства.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

https://ria.ru/20240624/elektrichestvo-1954962282.html

https://ria.ru/20240607/naberezhnye-1951223134.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва