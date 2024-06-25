https://ria.ru/20240625/bioobstanovka-1955359843.html
В Минобороны России рассказали о создании США органов по биообстановке
В Минобороны России рассказали о создании США органов по биообстановке - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны России рассказали о создании США органов по биообстановке
США формируют дополнительные административные и технические органы для управления биологической обстановкой в мире, это позволит им наращивать свой потенциал в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:27
2024-06-25T15:27
2024-06-25T15:27
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игорь кириллов
в мире
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. США формируют дополнительные административные и технические органы для управления биологической обстановкой в мире, это позволит им наращивать свой потенциал в различных регионах мира, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Для достижения поставленной цели Соединенные Штаты формируют дополнительные административные и технические органы, а в американских документах стратегического планирования управление биологическими рисками определено как жизненно важный приоритет США", - сказал Кириллов на брифинге. Он подчеркнул, что одним из направлений военно-биологической деятельности США является глобальный контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. МО РФ, по словам генерала, продолжает анализ этой деятельности. "Создание соответствующей технической и правовой базы позволяет американской администрации наращивать свой потенциал в различных регионах мира, при этом наиболее ярким примером военно-биологической "колонизации" является Украина", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357152.html
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
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сша, россия, игорь кириллов, в мире
США, Россия, Игорь Кириллов, В мире
В Минобороны России рассказали о создании США органов по биообстановке
Минобороны РФ: США создают допорганы для управления биобстановкой в мире
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. США формируют дополнительные административные и технические органы для управления биологической обстановкой в мире, это позволит им наращивать свой потенциал в различных регионах мира, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Для достижения поставленной цели Соединенные Штаты формируют дополнительные административные и технические органы, а в американских документах стратегического планирования управление биологическими рисками определено как жизненно важный приоритет США", - сказал Кириллов на брифинге.
Он подчеркнул, что одним из направлений военно-биологической деятельности США является глобальный контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. МО РФ, по словам генерала, продолжает анализ этой деятельности.
"Создание соответствующей технической и правовой базы позволяет американской администрации наращивать свой потенциал в различных регионах мира, при этом наиболее ярким примером военно-биологической "колонизации" является Украина", - добавил Кириллов.