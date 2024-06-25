https://ria.ru/20240625/biointsidenty-1955359550.html
РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире
РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире - РИА Новости, 25.06.2024
РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире
США нацелены на создание подконтрольного им инструмента расследования биологических инцидентов в мире, чтобы Запад мог назначать виновных по своему усмотрению,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:26
2024-06-25T15:26
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сирия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США нацелены на создание подконтрольного им инструмента расследования биологических инцидентов в мире, чтобы Запад мог назначать виновных по своему усмотрению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Очевидно, что Вашингтон нацелен на создание собственного, подконтрольного ему инструмента для расследования вспышек инфекционных заболеваний и других биоинцидентов", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, главенствующая роль США в деятельности механизма генерального секретаря ООН "позволит странам Запада назначать виновных по своему усмотрению, как это происходило в Организации по запрещению химического оружия". "Практика расследований ОЗХО в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, оон
В мире, США, Сирия, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ, ООН
РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире
Кириллов: США нужен подконтрольный им инструмент для расследования биоинцидентов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США нацелены на создание подконтрольного им инструмента расследования биологических инцидентов в мире, чтобы Запад мог назначать виновных по своему усмотрению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Очевидно, что Вашингтон нацелен на создание собственного, подконтрольного ему инструмента для расследования вспышек инфекционных заболеваний и других биоинцидентов", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, главенствующая роль США в деятельности механизма генерального секретаря ООН "позволит странам Запада назначать виновных по своему усмотрению, как это происходило в Организации по запрещению химического оружия".
"Практика расследований ОЗХО в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов.