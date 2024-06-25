https://ria.ru/20240625/biointsidenty-1955359550.html

РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире

РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире - РИА Новости, 25.06.2024

РХБЗ: США хотят создать инструмент расследования биоинцидентов в мире

США нацелены на создание подконтрольного им инструмента расследования биологических инцидентов в мире, чтобы Запад мог назначать виновных по своему усмотрению,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:26

2024-06-25T15:26

в мире

сша

сирия

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

оон

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США нацелены на создание подконтрольного им инструмента расследования биологических инцидентов в мире, чтобы Запад мог назначать виновных по своему усмотрению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Очевидно, что Вашингтон нацелен на создание собственного, подконтрольного ему инструмента для расследования вспышек инфекционных заболеваний и других биоинцидентов", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, главенствующая роль США в деятельности механизма генерального секретаря ООН "позволит странам Запада назначать виновных по своему усмотрению, как это происходило в Организации по запрещению химического оружия". "Практика расследований ОЗХО в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html

сша

сирия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сирия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, оон