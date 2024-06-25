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"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 25.06.2024 (обновлено: 17:09 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/berbok-1955337601.html
"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине
"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 25.06.2024
"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине
Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:25
2024-06-25T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
украина
евросоюз
молдавия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что действия президента России Владимира Путина "крепко привязали Украину и Молдавию к Европе". "Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов."Да, мы ведем переговоры о вступлении с одними из самых коррумпированных стран, одна из которых все еще находится в состоянии войны. Очень сильно!" — поддержал другой."А кто будет платить за все это?" — поинтересовался третий."Налогоплательщики ЕС ликуют", — сыронизировал еще один пользователь."Не наша война. Мирные переговоры, дипломатия. Воздержитесь от разжигания конфликта", — заключили читатели.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html
https://ria.ru/20240604/khabek-1950514064.html
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в мире, германия, анналена бербок, украина, евросоюз, молдавия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Украина, Евросоюз, Молдавия

"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что действия президента России Владимира Путина "крепко привязали Украину и Молдавию к Европе".

"Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов.
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"Да, мы ведем переговоры о вступлении с одними из самых коррумпированных стран, одна из которых все еще находится в состоянии войны. Очень сильно!" — поддержал другой.
"А кто будет платить за все это?" — поинтересовался третий.
"Налогоплательщики ЕС ликуют", — сыронизировал еще один пользователь.

"Не наша война. Мирные переговоры, дипломатия. Воздержитесь от разжигания конфликта", — заключили читатели.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокУкраинаЕвросоюзМолдавия
 
 
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