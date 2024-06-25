https://ria.ru/20240625/berbok-1955337601.html

"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине

"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 25.06.2024

"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине

Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:25

2024-06-25T14:25

2024-06-25T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

германия

анналена бербок

украина

евросоюз

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что действия президента России Владимира Путина "крепко привязали Украину и Молдавию к Европе". "Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов."Да, мы ведем переговоры о вступлении с одними из самых коррумпированных стран, одна из которых все еще находится в состоянии войны. Очень сильно!" — поддержал другой."А кто будет платить за все это?" — поинтересовался третий."Налогоплательщики ЕС ликуют", — сыронизировал еще один пользователь."Не наша война. Мирные переговоры, дипломатия. Воздержитесь от разжигания конфликта", — заключили читатели.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.

https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html

https://ria.ru/20240604/khabek-1950514064.html

германия

украина

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в мире, германия, анналена бербок, украина, евросоюз, молдавия