"Воздержитесь". В Германии ужаснулись словам Бербок о Путине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что действия президента России Владимира Путина "крепко привязали Украину и Молдавию к Европе".
"Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов.
"Мне кажется, что это искаженное представление о ситуации", — написал один из комментаторов.
"Да, мы ведем переговоры о вступлении с одними из самых коррумпированных стран, одна из которых все еще находится в состоянии войны. Очень сильно!" — поддержал другой.
"А кто будет платить за все это?" — поинтересовался третий.
"Налогоплательщики ЕС ликуют", — сыронизировал еще один пользователь.
"Не наша война. Мирные переговоры, дипломатия. Воздержитесь от разжигания конфликта", — заключили читатели.
"Не наша война. Мирные переговоры, дипломатия. Воздержитесь от разжигания конфликта", — заключили читатели.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.