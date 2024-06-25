https://ria.ru/20240625/belorussiya-1955457986.html

Посол Белоруссии открыл в Белграде выставку к 80-летию освобождения Минска

Посол Белоруссии открыл в Белграде выставку к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 25.06.2024

Посол Белоруссии открыл в Белграде выставку к 80-летию освобождения Минска

Посол Белоруссии в Сербии Сергей Малиновский открыл в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде выставку "Автографы мужества", посвященную... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:56

2024-06-25T22:56

2024-06-25T22:56

в мире

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югославия

белград (город)

иосип броз тито

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в Сербии Сергей Малиновский открыл в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде выставку "Автографы мужества", посвященную героической борьбе за освобождение в Великой Отечественной войне, выставка приурочена к 80-летию освобождения Минска и Дню независимости республики, которые отмечаются 3 июля, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция подготовлена Национальной библиотекой Белоруссии. Выставка включает стихи белорусских поэтов, таких как Якуб Колас, Максим Танк, Пимен Панченко, фотографии и архивные данные по обороне Брестской крепости, геноциду белорусского народа, Хатыни, операции "Багратион", партизанскому движению, окружению оккупантов "Минский котел". "Сегодня, когда в отдельных странах и столицах звучат аплодисменты нацистам, проводятся парады с использованием нацистской символики, даются откровенно ложные оценки событий Второй мировой войны, республика Беларусь продолжает следовать твердому курсу сохранения исторической памяти, бережного отношения к истории с опорой исключительно на неопровержимые и задокументированные факты и доказательства", - заявил собравшимся белорусский посол. Он напомнил, что за время оккупации фашисты совершили в Белоруссии свыше 140 карательных операций, сожгли, уничтожили и ограбили 209 из 270 городов и райцентров и около 9,2 тысячи деревень. Минск был разрушен почти на 90%, как и другие крупные областные центры. "Согласно официальной статистике, если до Великой отечественной войны в республике Беларусь проживало 9,2 миллиона человек, то в конце 1944 года, после освобождения – 6,3 миллиона человек, то есть погиб фактически каждый третий житель", - подчеркнул Малиновский. На открытии также присутствовали представители посольства РФ в Сербии и Россотрудничества, белорусские, российские и сербские граждане. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

https://ria.ru/20240624/volodin-1955163406.html

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в мире, белоруссия, югославия, белград (город), иосип броз тито, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)