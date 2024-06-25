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Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска - РИА Новости, 25.06.2024
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12:47 25.06.2024 (обновлено: 13:02 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/belorussiya-1955295466.html
Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска
Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска - РИА Новости, 25.06.2024
Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска
Значение координации внешней политики Москвы и Минска в союзнических отношениях двух государств будет расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:47
2024-06-25T13:02
россия
сергей лавров
александр лукашенко
политика
белоруссия
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Значение координации внешней политики Москвы и Минска в союзнических отношениях двух государств будет расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава российской дипломатии отметил, что у него состоялась продолжительная беседа с белорусским лидером, она была посвящена прежде всего взаимодействию по внешнеполитическим вопросам. "Безусловно, внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение, нацеливая нашу деятельность на международной арене, на содействие максимально эффективному интеграционному союзному строительству", - отметил Лавров. Он добавил, что доложил Лукашенко о том, как реализуется нынешняя программа совместных действий на внешнеполитическом направлении, которая охватывает с 2024 по 2026 год включительно. "Особое значение на нынешнем этапе развития союзного строительства, строительства Союзного государства, имеет концентрация основной части наших усилий на международной арене для внешнеполитического сопровождения, внешнеполитического обеспечения интеграционных процессов, которые набирают силу, конкретизируются в рамках Союзного государства. 28 союзных программ, 31 область приоритетных направлений, которые сейчас уже исчисляются сотнями в общей сложности", - пояснил министр.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
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россия, сергей лавров, александр лукашенко, политика, белоруссия
Россия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия
Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска

Лавров: значение координации внешней политики России и Белоруссии будет расти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Значение координации внешней политики Москвы и Минска в союзнических отношениях двух государств будет расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российской дипломатии отметил, что у него состоялась продолжительная беседа с белорусским лидером, она была посвящена прежде всего взаимодействию по внешнеполитическим вопросам.
"Безусловно, внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение, нацеливая нашу деятельность на международной арене, на содействие максимально эффективному интеграционному союзному строительству", - отметил Лавров.
Он добавил, что доложил Лукашенко о том, как реализуется нынешняя программа совместных действий на внешнеполитическом направлении, которая охватывает с 2024 по 2026 год включительно. "Особое значение на нынешнем этапе развития союзного строительства, строительства Союзного государства, имеет концентрация основной части наших усилий на международной арене для внешнеполитического сопровождения, внешнеполитического обеспечения интеграционных процессов, которые набирают силу, конкретизируются в рамках Союзного государства. 28 союзных программ, 31 область приоритетных направлений, которые сейчас уже исчисляются сотнями в общей сложности", - пояснил министр.
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РоссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоПолитикаБелоруссия
 
 
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