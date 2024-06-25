https://ria.ru/20240625/belorussiya-1955295466.html

Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска

Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска - РИА Новости, 25.06.2024

Лавров рассказал о координации внешней политики Москвы и Минска

Значение координации внешней политики Москвы и Минска в союзнических отношениях двух государств будет расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:47

2024-06-25T12:47

2024-06-25T13:02

россия

сергей лавров

александр лукашенко

политика

белоруссия

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Значение координации внешней политики Москвы и Минска в союзнических отношениях двух государств будет расти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава российской дипломатии отметил, что у него состоялась продолжительная беседа с белорусским лидером, она была посвящена прежде всего взаимодействию по внешнеполитическим вопросам. "Безусловно, внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение, нацеливая нашу деятельность на международной арене, на содействие максимально эффективному интеграционному союзному строительству", - отметил Лавров. Он добавил, что доложил Лукашенко о том, как реализуется нынешняя программа совместных действий на внешнеполитическом направлении, которая охватывает с 2024 по 2026 год включительно. "Особое значение на нынешнем этапе развития союзного строительства, строительства Союзного государства, имеет концентрация основной части наших усилий на международной арене для внешнеполитического сопровождения, внешнеполитического обеспечения интеграционных процессов, которые набирают силу, конкретизируются в рамках Союзного государства. 28 союзных программ, 31 область приоритетных направлений, которые сейчас уже исчисляются сотнями в общей сложности", - пояснил министр.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

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россия, сергей лавров, александр лукашенко, политика, белоруссия