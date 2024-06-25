https://ria.ru/20240625/belorussiya-1955278189.html

У Минска нет проблем с Москвой во внешней политике, заявил Лукашенко

У Минска нет проблем с Москвой во внешней политике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2024

У Минска нет проблем с Москвой во внешней политике, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Минском и Москвой нет проблемных вопросов в сфере внешней политики и работы на международных... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:52

2024-06-25T11:52

2024-06-25T11:52

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Минском и Москвой нет проблемных вопросов в сфере внешней политики и работы на международных площадках. "Что касается каких-то проблемных вопросов, что касается наших МИДов, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в организациях от ООН до несчастной этой ОБСЕ, - у нас проблем абсолютно никаких нет. Абсолютно. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций", - заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске. Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Минска. "Всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы способны оказать поддержку. Еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку", - сказал он.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

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россия

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, политика