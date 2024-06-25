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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:33
2024-06-25T01:33
2024-06-25T01:34
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности