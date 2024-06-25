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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 25.06.2024 (обновлено: 01:34 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955201550.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:33
2024-06-25T01:34
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
белгород
белгородский район
россия
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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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