https://ria.ru/20240625/belgorod-1955201550.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:33

2024-06-25T01:33

2024-06-25T01:34

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вооруженные силы украины

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белгородская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

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