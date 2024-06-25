https://ria.ru/20240625/belgorod-1955201180.html

В Белгороде вновь прогремели взрывы

В Белгороде вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгороде вновь прогремели взрывы

Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:23

2024-06-25T01:23

2024-06-25T01:23

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вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. До этого - опасность во всем регионе, но ее отменили спустя 5 минут. Как передает корреспондент РИА Новости, около 0.50 мск, когда в Белгороде уже звучал сигнал ракетной опасности, раздались несколько взрывов.

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

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белгород, россия, вооруженные силы украины, происшествия