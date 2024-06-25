https://ria.ru/20240625/belgorod-1955201180.html
В Белгороде вновь прогремели взрывы
В Белгороде вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде вновь прогремели взрывы
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:23
2024-06-25T01:23
2024-06-25T01:23
специальная военная операция на украине
белгород
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. До этого - опасность во всем регионе, но ее отменили спустя 5 минут. Как передает корреспондент РИА Новости, около 0.50 мск, когда в Белгороде уже звучал сигнал ракетной опасности, раздались несколько взрывов.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_736d9f74c3fc487c65be305a5b7efda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде вновь прогремели взрывы
В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности прогремело несколько взрывов