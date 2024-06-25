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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:52
2024-06-25T00:52
2024-06-25T01:05
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шебекино
безопасность
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.Ракетная опасность в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 0.46 мск. Позднее - в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена во всем регионе, но отменена спустя пять минут.
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955161208.html
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность