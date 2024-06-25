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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 25.06.2024 (обновлено: 01:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955198956.html
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:52
2024-06-25T01:05
специальная военная операция на украине
белгород
россия
белгородский район
шебекино
безопасность
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.Ракетная опасность в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 0.46 мск. Позднее - в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена во всем регионе, но отменена спустя пять минут.
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955161208.html
белгород
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белгородский район
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белгород, россия, белгородский район, шебекино, безопасность, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородский район, Шебекино, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.
Ракетная опасность в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 0.46 мск. Позднее - в Белгороде и Белгородском районе.
"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена во всем регионе, но отменена спустя пять минут.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородский районШебекиноБезопасностьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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