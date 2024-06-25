https://ria.ru/20240625/belgorod-1955198956.html

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:52

2024-06-25T00:52

2024-06-25T01:05

специальная военная операция на украине

белгород

россия

белгородский район

шебекино

безопасность

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_0:68:2852:1672_1920x0_80_0_0_d60ca74992fc412da87f592e33218793.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.Ракетная опасность в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена в 0.46 мск. Позднее - в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена во всем регионе, но отменена спустя пять минут.

https://ria.ru/20240624/obstrel-1955161208.html

белгород

россия

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, белгородский район, шебекино, безопасность, вооруженные силы украины, происшествия