https://ria.ru/20240625/bank-1955385388.html

В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка

В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024

В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка

Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:33

2024-06-25T16:33

2024-06-25T16:45

экономика

луганская народная республика

луганск

сбер

сбербанк россии

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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. Пока офисы "Сбера" в ЛНР укомплектованы в основном командировочными сотрудниками, но после обучения эти рабочие места займут местные специалисты, добавили в пресс-службе. "Максимально все наши сервисы мы будем сюда вводить по мере того, как это будет возможно с точки зрения технологических возможностей, логистических связей и безопасности", - заявил журналистам председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин на открытии офиса в Луганске. По его словам, расширение присутствия "Сбера" в ЛНР будет происходить пошагово, включая открытие полноформатных офисов, запуск новых банкоматов и терминалов. Как подчеркнул руководитель структурного подразделения финорганизации, услуги "Сбера" будут доступны по всей территории ЛНР. В пресс-службе уточнили, что один из открывшихся партнерских офисов "Сбера" на базе МФЦ в Луганске будет оказывать услуги для развития бизнеса. "В настоящий момент Сбербанк в ЛНР предоставляет порядка 40 услуг и решений для развития предпринимательства, среди которых расчетно-кассовое обслуживание, сервис по регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью без визита в налоговую инспекцию", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что в части работы с бизнесом банк также предоставляет услуги кредитования, обслуживает зарплатные проекты.

https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html

https://ria.ru/20240625/bank-1955385284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, луганская народная республика, луганск, сбер, сбербанк россии