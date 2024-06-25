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В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
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16:33 25.06.2024 (обновлено: 16:45 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/bank-1955385388.html
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка
Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:33
2024-06-25T16:45
экономика
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луганск
сбер
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. Пока офисы "Сбера" в ЛНР укомплектованы в основном командировочными сотрудниками, но после обучения эти рабочие места займут местные специалисты, добавили в пресс-службе. "Максимально все наши сервисы мы будем сюда вводить по мере того, как это будет возможно с точки зрения технологических возможностей, логистических связей и безопасности", - заявил журналистам председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин на открытии офиса в Луганске. По его словам, расширение присутствия "Сбера" в ЛНР будет происходить пошагово, включая открытие полноформатных офисов, запуск новых банкоматов и терминалов. Как подчеркнул руководитель структурного подразделения финорганизации, услуги "Сбера" будут доступны по всей территории ЛНР. В пресс-службе уточнили, что один из открывшихся партнерских офисов "Сбера" на базе МФЦ в Луганске будет оказывать услуги для развития бизнеса. "В настоящий момент Сбербанк в ЛНР предоставляет порядка 40 услуг и решений для развития предпринимательства, среди которых расчетно-кассовое обслуживание, сервис по регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью без визита в налоговую инспекцию", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что в части работы с бизнесом банк также предоставляет услуги кредитования, обслуживает зарплатные проекты.
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
https://ria.ru/20240625/bank-1955385284.html
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экономика, луганская народная республика, луганск, сбер, сбербанк россии
Экономика, Луганская Народная Республика, Луганск, Сбер, Сбербанк России
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка

В ЛНР открылись первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка

© Фото : ПАО СбербанкОфис Сбера в ЛНР
Офис Сбера в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : ПАО Сбербанк
Офис Сбера в ЛНР
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка.
Пока офисы "Сбера" в ЛНР укомплектованы в основном командировочными сотрудниками, но после обучения эти рабочие места займут местные специалисты, добавили в пресс-службе.
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"Максимально все наши сервисы мы будем сюда вводить по мере того, как это будет возможно с точки зрения технологических возможностей, логистических связей и безопасности", - заявил журналистам председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин на открытии офиса в Луганске.
По его словам, расширение присутствия "Сбера" в ЛНР будет происходить пошагово, включая открытие полноформатных офисов, запуск новых банкоматов и терминалов. Как подчеркнул руководитель структурного подразделения финорганизации, услуги "Сбера" будут доступны по всей территории ЛНР. В пресс-службе уточнили, что один из открывшихся партнерских офисов "Сбера" на базе МФЦ в Луганске будет оказывать услуги для развития бизнеса.
"В настоящий момент Сбербанк в ЛНР предоставляет порядка 40 услуг и решений для развития предпринимательства, среди которых расчетно-кассовое обслуживание, сервис по регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью без визита в налоговую инспекцию", - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что в части работы с бизнесом банк также предоставляет услуги кредитования, обслуживает зарплатные проекты.
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