https://ria.ru/20240625/bank-1955385388.html
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка
Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:33
2024-06-25T16:33
2024-06-25T16:45
экономика
луганская народная республика
луганск
сбер
сбербанк россии
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка. Пока офисы "Сбера" в ЛНР укомплектованы в основном командировочными сотрудниками, но после обучения эти рабочие места займут местные специалисты, добавили в пресс-службе. "Максимально все наши сервисы мы будем сюда вводить по мере того, как это будет возможно с точки зрения технологических возможностей, логистических связей и безопасности", - заявил журналистам председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин на открытии офиса в Луганске. По его словам, расширение присутствия "Сбера" в ЛНР будет происходить пошагово, включая открытие полноформатных офисов, запуск новых банкоматов и терминалов. Как подчеркнул руководитель структурного подразделения финорганизации, услуги "Сбера" будут доступны по всей территории ЛНР. В пресс-службе уточнили, что один из открывшихся партнерских офисов "Сбера" на базе МФЦ в Луганске будет оказывать услуги для развития бизнеса. "В настоящий момент Сбербанк в ЛНР предоставляет порядка 40 услуг и решений для развития предпринимательства, среди которых расчетно-кассовое обслуживание, сервис по регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью без визита в налоговую инспекцию", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что в части работы с бизнесом банк также предоставляет услуги кредитования, обслуживает зарплатные проекты.
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
https://ria.ru/20240625/bank-1955385284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, луганская народная республика, луганск, сбер, сбербанк россии
Экономика, Луганская Народная Республика, Луганск, Сбер, Сбербанк России
В ЛНР открылись 12 офисов Сбербанка
В ЛНР открылись первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка
ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Первые 12 партнерских и мобильных офисов Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе банка.
Пока офисы "Сбера
" в ЛНР укомплектованы в основном командировочными сотрудниками, но после обучения эти рабочие места займут местные специалисты, добавили в пресс-службе.
"Максимально все наши сервисы мы будем сюда вводить по мере того, как это будет возможно с точки зрения технологических возможностей, логистических связей и безопасности", - заявил журналистам председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин на открытии офиса в Луганске
.
По его словам, расширение присутствия "Сбера" в ЛНР будет происходить пошагово, включая открытие полноформатных офисов, запуск новых банкоматов и терминалов. Как подчеркнул руководитель структурного подразделения финорганизации, услуги "Сбера" будут доступны по всей территории ЛНР. В пресс-службе уточнили, что один из открывшихся партнерских офисов "Сбера" на базе МФЦ в Луганске будет оказывать услуги для развития бизнеса.
"В настоящий момент Сбербанк в ЛНР предоставляет порядка 40 услуг и решений для развития предпринимательства, среди которых расчетно-кассовое обслуживание, сервис по регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью без визита в налоговую инспекцию", - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что в части работы с бизнесом банк также предоставляет услуги кредитования, обслуживает зарплатные проекты.