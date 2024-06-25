https://ria.ru/20240625/azerbaydzhan-armeniya-1955432808.html

Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана

Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 25.06.2024

Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:50

2024-06-25T19:50

2024-06-25T19:50

в мире

азербайджан

армения

россия

джейхун байрамов

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788175754_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_7f8ff1d55737647ac9b3d4bf7089fe68.jpg

БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы. Байрамов дал информацию о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах. На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html

https://ria.ru/20240625/turtsiya-armeniya-1955381178.html

https://ria.ru/20231028/lavrov-1905858780.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, россия, джейхун байрамов, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз