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Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 25.06.2024
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19:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/azerbaydzhan-armeniya-1955432808.html
Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана
Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 25.06.2024
Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:50
2024-06-25T19:50
в мире
азербайджан
армения
россия
джейхун байрамов
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
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БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы. Байрамов дал информацию о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах. На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html
https://ria.ru/20240625/turtsiya-armeniya-1955381178.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, джейхун байрамов, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Джейхун Байрамов, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана

Байрамов и Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы. Байрамов дал информацию о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах. На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Азербайджан призвал Армению не упускать шанс на мирное соглашение
6 ноября 2023, 15:54
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры
Вчера, 16:22
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
28 октября 2023, 17:21
 
В миреАзербайджанАрменияРоссияДжейхун БайрамовИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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