Глава МИД Азербайджана и спецпред России обсудили отношения Баку и Еревана
Байрамов и Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы. Байрамов дал информацию о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах. На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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