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Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму - РИА Новости, 25.06.2024
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06:12 25.06.2024
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Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму - РИА Новости, 25.06.2024
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:12
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экономика
авто
китай
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сразу на 65%. Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
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экономика, авто, китай, россия
Экономика, Авто, Китай, Россия
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму

Китай продал экспортировал в Россию легковых авто на 1,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сразу на 65%.
Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.
Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
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