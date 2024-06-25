https://ria.ru/20240625/avtomobili-1955216278.html
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму - РИА Новости, 25.06.2024
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:12
2024-06-25T06:12
2024-06-25T06:12
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сразу на 65%. Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
https://ria.ru/20240522/kitay-1947560444.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, китай, россия
Экономика, Авто, Китай, Россия
Китай продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
Китай продал экспортировал в Россию легковых авто на 1,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сразу на 65%.
Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.
Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия
(11,7%), Бельгия
(9,4%), Великобритания
(6,5%) и Мексика
(5,3%).