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Судебное заседание по делу Ассанжа ожидают в ближайшие часы - РИА Новости, 25.06.2024
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21:24 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955447606.html
Судебное заседание по делу Ассанжа ожидают в ближайшие часы
Судебное заседание по делу Ассанжа ожидают в ближайшие часы - РИА Новости, 25.06.2024
Судебное заседание по делу Ассанжа ожидают в ближайшие часы
США ожидают судебного заседания по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в ближайшие часы и пока не готовы комментировать ситуацию, заявил во... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:24
2024-06-25T21:24
в мире
сша
вашингтон (штат)
северные марианские острова
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США ожидают судебного заседания по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в ближайшие часы и пока не готовы комментировать ситуацию, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Насколько я знаю, он (Ассанж - ред.) планирует появиться в суде в ближайшие часы и с учетом продолжающегося дела, оно у федерального судьи. Думаю, что мне уместно не комментировать вопрос в настоящее время", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что реакция Вашингтона возможна в среду. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks. Освобождение Ассанжаранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралиец Джулиан Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), северные марианские острова, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Вашингтон (штат), Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Судебное заседание по делу Ассанжа ожидают в ближайшие часы

Госдеп: США ожидают судебного заседания по делу Ассанжа в ближайшие часы

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США ожидают судебного заседания по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в ближайшие часы и пока не готовы комментировать ситуацию, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Насколько я знаю, он (Ассанж - ред.) планирует появиться в суде в ближайшие часы и с учетом продолжающегося дела, оно у федерального судьи. Думаю, что мне уместно не комментировать вопрос в настоящее время", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Миллер добавил, что реакция Вашингтона возможна в среду.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.
Освобождение Ассанжаранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралиец Джулиан Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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В миреСШАВашингтон (штат)Северные Марианские островаДжулиан АссанжХиллари КлинтонWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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