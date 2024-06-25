https://ria.ru/20240625/assanzh-1955443002.html
Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки
Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки - РИА Новости, 25.06.2024
Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки
Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривает подачу иска в Европейский суд по правам человека или в ООН за пытки в его отношении, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:54
2024-06-25T20:54
2024-06-25T20:54
в мире
сша
северные марианские острова
тихий океан
джулиан ассанж
оон
wikileaks
европейский суд
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МОНТЕВИДЕО, 25 июн - РИА Новости. Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривает подачу иска в Европейский суд по правам человека или в ООН за пытки в его отношении, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа. "Может быть подан иск перед Европейским судом по правам человека или перед системой ООН, потому что были различные доклады о пытках, необоснованном задержании, об атаках на свободу слова, которые пережил Ассанж", - сказал адвокат. Поведа привел в пример выводы специального докладчика ООН Нильса Мельцера, который 18 февраля 2022 года заявил, что процесс против Ассанжа является "политическим преследованием", которое выявило серьезные "системные сбои". "Ассанж столкнулся с лишением свободы, которое носило характер пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Все это все еще живо и делает возможными соответствующие иски. Материалов более чем достаточно", — отметил Поведа. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.
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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
2024-06-25T20:54
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, оон, wikileaks, европейский суд
В мире, США, Северные Марианские острова, Тихий океан, Джулиан Ассанж, ООН, WikiLeaks, Европейский суд
Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки
Защита Ассанжа рассматривает подачу иска в ЕСПЧ или ООН за пытки в его отношении
МОНТЕВИДЕО, 25 июн - РИА Новости. Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривает подачу иска в Европейский суд по правам человека или в ООН за пытки в его отношении, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа.
"Может быть подан иск перед Европейским судом по правам человека или перед системой ООН, потому что были различные доклады о пытках, необоснованном задержании, об атаках на свободу слова, которые пережил Ассанж", - сказал адвокат.
Поведа привел в пример выводы специального докладчика ООН Нильса Мельцера, который 18 февраля 2022 года заявил, что процесс против Ассанжа является "политическим преследованием", которое выявило серьезные "системные сбои".
«
"Ассанж столкнулся с лишением свободы, которое носило характер пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Все это все еще живо и делает возможными соответствующие иски. Материалов более чем достаточно", — отметил Поведа.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.