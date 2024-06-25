https://ria.ru/20240625/assanzh-1955443002.html

Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки

Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки - РИА Новости, 25.06.2024

Защита Ассанжа может подать иск в ЕСПЧ или ООН за пытки

Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривает подачу иска в Европейский суд по правам человека или в ООН за пытки в его отношении, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:54

2024-06-25T20:54

2024-06-25T20:54

в мире

сша

северные марианские острова

тихий океан

джулиан ассанж

оон

wikileaks

европейский суд

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МОНТЕВИДЕО, 25 июн - РИА Новости. Защита основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривает подачу иска в Европейский суд по правам человека или в ООН за пытки в его отношении, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа. "Может быть подан иск перед Европейским судом по правам человека или перед системой ООН, потому что были различные доклады о пытках, необоснованном задержании, об атаках на свободу слова, которые пережил Ассанж", - сказал адвокат. Поведа привел в пример выводы специального докладчика ООН Нильса Мельцера, который 18 февраля 2022 года заявил, что процесс против Ассанжа является "политическим преследованием", которое выявило серьезные "системные сбои". "Ассанж столкнулся с лишением свободы, которое носило характер пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Все это все еще живо и делает возможными соответствующие иски. Материалов более чем достаточно", — отметил Поведа. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.

https://ria.ru/20240625/amerika-1955429702.html

сша

северные марианские острова

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T20:54 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, оон, wikileaks, европейский суд