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Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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19:02 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955424610.html
Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа
Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа
Американское антивоенное движение празднует освобождение журналиста Джулиана Ассанжа, которому оно обязано доказательной базой для борьбы против милитаризма,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:02
2024-06-25T19:02
в мире
сша
северные марианские острова
тихий океан
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американское антивоенное движение празднует освобождение журналиста Джулиана Ассанжа, которому оно обязано доказательной базой для борьбы против милитаризма, рассказала РИА Новости одна из основательниц пацифистской организации Codepink Медея Бенджамин. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks. "Без критической журналистики Джулиана Ассанжа мир бы знал намного меньше о военных преступлениях, совершаемых США и их союзниками. Благодаря ему столь многие антивоенные организации в США, включая нашу, располагают доказательствами, необходимыми для борьбы против войн и милитаризма. Мы празднуем освобождение Джулиана и славим его отважную журналистскую работу", - сказала собеседница агентства. Связанное со шпионажем обвинение она назвала "сфабрикованным" и осудила американские власти за то, что те принудили Ассанжа его признать. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955409077.html
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в мире, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Тихий океан, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа

В США пацифисты празднуют освобождение Ассанжа, давшего им базу для борьбы

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американское антивоенное движение празднует освобождение журналиста Джулиана Ассанжа, которому оно обязано доказательной базой для борьбы против милитаризма, рассказала РИА Новости одна из основательниц пацифистской организации Codepink Медея Бенджамин.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.
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"Без критической журналистики Джулиана Ассанжа мир бы знал намного меньше о военных преступлениях, совершаемых США и их союзниками. Благодаря ему столь многие антивоенные организации в США, включая нашу, располагают доказательствами, необходимыми для борьбы против войн и милитаризма. Мы празднуем освобождение Джулиана и славим его отважную журналистскую работу", - сказала собеседница агентства.
Связанное со шпионажем обвинение она назвала "сфабрикованным" и осудила американские власти за то, что те принудили Ассанжа его признать.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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В миреСШАСеверные Марианские островаТихий океанДжулиан АссанжХиллари КлинтонWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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