https://ria.ru/20240625/assanzh-1955424610.html

Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа

Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

Американские пацифисты празднуют освобождение Ассанжа

Американское антивоенное движение празднует освобождение журналиста Джулиана Ассанжа, которому оно обязано доказательной базой для борьбы против милитаризма,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:02

2024-06-25T19:02

2024-06-25T19:02

в мире

сша

северные марианские острова

тихий океан

джулиан ассанж

хиллари клинтон

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955317975_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_a35e19e65e2c6054d8c3145ae1e5b930.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американское антивоенное движение празднует освобождение журналиста Джулиана Ассанжа, которому оно обязано доказательной базой для борьбы против милитаризма, рассказала РИА Новости одна из основательниц пацифистской организации Codepink Медея Бенджамин. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks. "Без критической журналистики Джулиана Ассанжа мир бы знал намного меньше о военных преступлениях, совершаемых США и их союзниками. Благодаря ему столь многие антивоенные организации в США, включая нашу, располагают доказательствами, необходимыми для борьбы против войн и милитаризма. Мы празднуем освобождение Джулиана и славим его отважную журналистскую работу", - сказала собеседница агентства. Связанное со шпионажем обвинение она назвала "сфабрикованным" и осудила американские власти за то, что те принудили Ассанжа его признать. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955409077.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955215115.html

сша

северные марианские острова

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа