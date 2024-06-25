https://ria.ru/20240625/assanzh-1955418590.html

Британия завершит экстрадицию Ассанжа, когда США отзовут запрос

Британия завершит экстрадицию Ассанжа, когда США отзовут запрос - РИА Новости, 25.06.2024

Британия завершит экстрадицию Ассанжа, когда США отзовут запрос

Великобритания завершит процедуру экстрадиции в США основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, когда Вашингтон отзовет соответствующий запрос, что, как... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:30

2024-06-25T18:30

2024-06-25T18:30

в мире

сша

вашингтон (штат)

сайпан (остров)

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Великобритания завершит процедуру экстрадиции в США основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, когда Вашингтон отзовет соответствующий запрос, что, как ожидается, произойдет после слушания в среду, говорится в заявлении Королевской прокурорской службы (CPS), опубликованном во вторник на ее сайте. Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. По данным сервиса Flightradar, самолет Ассанжа вылетел из Бангкока на Сайпан во вторник в 21.21 по местному времени (17.21 по мск). "Ожидается, что после оглашения приговора федеральным судьей США правительство США официально отзовет свой запрос на экстрадицию, что приведет к формальному и немедленному завершению процедуры экстрадиции в Англии", - сказано в документе. Прокурорская служба заявила, что консультировала США по вопросу реализации договоренности между основателем Wikileaks и американскими властями. Прокуратура также сообщила, что в минувший четверг в Британии состоялось слушание об освобождении Ассанжа под залог. Оно прошло в закрытом формате по просьбе самого журналиста, говорится в заявлении. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955380190.html

сша

вашингтон (штат)

сайпан (остров)

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в мире, сша, вашингтон (штат), сайпан (остров), джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа