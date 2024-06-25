https://ria.ru/20240625/assanzh-1955403954.html

Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии

Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии - РИА Новости, 25.06.2024

Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:39

2024-06-25T17:39

2024-06-25T17:39

в мире

бразилия

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джулиан ассанж

луис инасиу лула да силва

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии. "Мир сегодня стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж на свободе спустя 1901 день в заключении. Его освобождение и возвращение домой, хоть и с опозданием, представляет победу демократии и в борьбе за свободу прессы", - написал бразильский лидер в соцсети X. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, австралия, джулиан ассанж, луис инасиу лула да силва, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа