Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии
Лула: после освобождения Ассанжа мир стал немного менее несправедливым
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии.
"Мир сегодня стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж на свободе спустя 1901 день в заключении. Его освобождение и возвращение домой, хоть и с опозданием, представляет победу демократии и в борьбе за свободу прессы", - написал бразильский лидер в соцсети X.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.