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Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии - РИА Новости, 25.06.2024
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17:39 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955403954.html
Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии
Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии - РИА Новости, 25.06.2024
Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:39
2024-06-25T17:39
в мире
бразилия
австралия
джулиан ассанж
луис инасиу лула да силва
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии. "Мир сегодня стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж на свободе спустя 1901 день в заключении. Его освобождение и возвращение домой, хоть и с опозданием, представляет победу демократии и в борьбе за свободу прессы", - написал бразильский лидер в соцсети X. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html
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в мире, бразилия, австралия, джулиан ассанж, луис инасиу лула да силва, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Бразилия, Австралия, Джулиан Ассанж, Луис Инасиу Лула да Силва, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Президент Бразилии назвал освобождение Ассанжа победой демократии

Лула: после освобождения Ассанжа мир стал немного менее несправедливым

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии.
"Мир сегодня стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж на свободе спустя 1901 день в заключении. Его освобождение и возвращение домой, хоть и с опозданием, представляет победу демократии и в борьбе за свободу прессы", - написал бразильский лидер в соцсети X.
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В конгрессе США выступили с заявлением после освобождения Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 06:49
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:24
 
В миреБразилияАвстралияДжулиан АссанжЛуис Инасиу Лула да СилваWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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