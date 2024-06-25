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Минюст США отказался комментировать сделку с Ассанжем - РИА Новости, 25.06.2024
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16:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955392387.html
Минюст США отказался комментировать сделку с Ассанжем
Минюст США отказался комментировать сделку с Ассанжем - РИА Новости, 25.06.2024
Минюст США отказался комментировать сделку с Ассанжем
Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости сделку с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который в результате окажется на свободе. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:50
2024-06-25T16:50
в мире
сша
северные марианские острова
ирак
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости сделку с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который в результате окажется на свободе. Ассанж был ранее отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд США должен утвердить сделку и окончательно освободить Ассанжа. "Министерство отказывается комментировать", - сказал РИА Новости его представитель. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955294086.html
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северные марианские острова
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в мире, сша, северные марианские острова, ирак, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, президентские выборы в сша
В мире, США, Северные Марианские острова, Ирак, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Президентские выборы в США
Минюст США отказался комментировать сделку с Ассанжем

Минюст США не стал комментировать сделку с основателем WikiLeaks Ассанжем

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости сделку с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который в результате окажется на свободе.
Ассанж был ранее отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд США должен утвердить сделку и окончательно освободить Ассанжа.
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Вчера, 12:40
«
"Министерство отказывается комментировать", - сказал РИА Новости его представитель.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. Судя по документу из базы судебной документации, Ассанж признает единственное обвинение - в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.
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В миреСШАСеверные Марианские островаИракДжулиан АссанжХиллари КлинтонWikiLeaksПрезидентские выборы в США
 
 
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