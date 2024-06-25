https://ria.ru/20240625/assanzh-1955372195.html
Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США
Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США - РИА Новости, 25.06.2024
Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США
Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа призвала общественность начать отслеживать рейс журналиста, который скоро должен будет войти в воздушное... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:07
2024-06-25T16:07
2024-06-25T16:07
в мире
технологии
сша
северные марианские острова
тихий океан
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935920481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_180ff432aaa7d0ebcd3a3225f20d1da1.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа призвала общественность начать отслеживать рейс журналиста, который скоро должен будет войти в воздушное пространство США, на случай, если "что-то пойдет не так". Ассанж направится на Северные Марианские острова в Тихом океане, находящиеся во владении США. Там состоится слушание, в ходе которого судья должен будет подписать договоренность между журналистом и американскими властями. По заявлению супруги Ассанжа, после этого он станет свободным человеком. "Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США… Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо всё внимание к этому рейсу на случай, если что-то пойдет не так", - написала Стелла Ассанж на своей странице в соцсети X. В своей публикации она разместила ссылку на портал FlightAware для отслеживания рейса журналиста. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю WikiLeaks были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955351793.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html
сша
северные марианские острова
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935920481_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_8fbdc6978bd272854b2306a979e5a373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Технологии, США, Северные Марианские острова, Тихий океан, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США
Жена Ассанжа призвала следить за его рейсом на случай, если что-то пойдет не так
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа призвала общественность
начать отслеживать рейс журналиста, который скоро должен будет войти в воздушное пространство США, на случай, если "что-то пойдет не так".
Ассанж направится на Северные Марианские острова в Тихом океане, находящиеся во владении США. Там состоится слушание, в ходе которого судья должен будет подписать договоренность между журналистом и американскими властями. По заявлению супруги Ассанжа, после этого он станет свободным человеком.
"Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США… Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо всё внимание к этому рейсу на случай, если что-то пойдет не так", - написала Стелла Ассанж на своей странице в соцсети X.
В своей публикации она разместила ссылку на портал FlightAware для отслеживания рейса журналиста.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию
.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю WikiLeaks были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.