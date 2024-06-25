https://ria.ru/20240625/assanzh-1955372195.html

Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США

Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США - РИА Новости, 25.06.2024

Жена Ассанжа призвала следить за его вылетом из США

Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа призвала общественность начать отслеживать рейс журналиста, который скоро должен будет войти в воздушное... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:07

2024-06-25T16:07

2024-06-25T16:07

в мире

технологии

сша

северные марианские острова

тихий океан

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа призвала общественность начать отслеживать рейс журналиста, который скоро должен будет войти в воздушное пространство США, на случай, если "что-то пойдет не так". Ассанж направится на Северные Марианские острова в Тихом океане, находящиеся во владении США. Там состоится слушание, в ходе которого судья должен будет подписать договоренность между журналистом и американскими властями. По заявлению супруги Ассанжа, после этого он станет свободным человеком. "Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США… Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо всё внимание к этому рейсу на случай, если что-то пойдет не так", - написала Стелла Ассанж на своей странице в соцсети X. В своей публикации она разместила ссылку на портал FlightAware для отслеживания рейса журналиста. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю WikiLeaks были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955351793.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

сша

северные марианские острова

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, технологии, сша, северные марианские острова, тихий океан, джулиан ассанж, wikileaks